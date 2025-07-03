Kayseri'de ERVA Spor Okulları Düzenlenen Törenle Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de ERVA Spor Okulları Düzenlenen Törenle Açıldı

Kayseri\'de ERVA Spor Okulları Düzenlenen Törenle Açıldı
03.07.2025 10:02  Güncelleme: 10:10
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Kayseri'de ERVA ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Okulları'nın açılış töreninde, Vali Gökmen Çiçek, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için sporun önemine vurgu yaptı ve gençleri hareketsiz yaşamdan uzaklaştırmak için sporun bir çözüm olduğunu belirtti.

Kayseri'de ERVA ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Okulları düzenlenen tören ile açıldı. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Kayseri gençliği spor salonlarına, sanat salonlarına ve ilim yuvalarına yakışır" dedi.

Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Pisti'nde düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Bu çağda bize sunulan hayat tarzı öncelikle teknolojik bağımlılığının da oluşturduğu hareketsizliğin gençlerimiz üzerinde büyük etkisi var. Bunun sonucu olarak da sağlıksız, hareketsiz, obezitenin öne çıktığı bir dönem yaşıyoruz. İlk başta gençlerimizi etkilen en önemli unsur fiziki değişimlerimiz oluyor. Asıl değişim ise mental ve psikolojik anlamda değişikliklere sebebiyet veriyoruz. Sağlıksız yaşam her türlü sağlıksızlığı beraberinde getirmektedir. Özellikle ERVA spor okulları ve diğer spor merkezlerinde başlattığımız spor hareketliliği Kayseri özelinde çok büyük bir hareketliliğe, aksiyona ve enerjiye dönüştü. Gençlerimiz sağlıklı birey olma yolunda sporu seçerek önemli tarzına dönüştürdü" diye konuştu.

"Kayseri gençliği spor salonlarına, sanat salonlarına ve ilim yuvalarına yakışır"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Bugün dünyaya baktığımızda her yerde kan, gözyaşı ve acı görüyoruz. Akşamları televizyonu açtığımız da vicdanımız paramparça oluyor. Gazze'de öldürülen çocuklar, soykırıma uğrayan yavrular, dünyanın gözüne baka baka hiç utanmadan 'evet, çocukları öldürüyoruz, öldürmeye devam edeceğiz' diyorlar. 'Kimse bize bir şey yapamaz. Dünya güçlülerin dünyası' diyorlar. Dünyanın her yerinde mazlumların umudu, duası olan bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız var ve Türk gençliği var. Mazlumların umudu olan gençlerin uyuşturucu ile zehirlendiğini, dijital bağımlılıkla zehirlendiğini görünce kahroluyorum. Biz ERVA Spor Okulları Projesi ile gençlerimizi zehirlemek isteyenlere karşı meydan okuyoruz. Hiçbir gencimizi hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kötülere teslim etmeyeceğiz. Kayseri gençliği spor salonlarına, sanat salonlarına ve ilim yuvalarına yakışır. ERVA spor okulları ve gençlik spor okullarının salonları bir meydan okumadır diyoruz. Belediyelerimiz ile beraber el ele vererek imkanlarımızla el ele vereceğiz ve hiçbir gencimizi hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Gençlerimizi bataklığa sürüklemek ve kaderiyle oynamak isteyenler var. Gençliğimizi zehirlemek isteyenlerin yeri memleketimizin berrak havaları değildir. Emniyetimiz ve jandarmamız devletimizin demir yumruğu ile onları hak ettikleri yerlere gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler hünerlerini sergiledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de ERVA Spor Okulları Düzenlenen Törenle Açıldı - Son Dakika

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