İzzet Özsüzkaya Ortaokulu'nda GÖKTİM Teknoloji Atölyesi açıldı - Son Dakika
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İzzet Özsüzkaya Ortaokulu'nda GÖKTİM Teknoloji Atölyesi açıldı

İzzet Özsüzkaya Ortaokulu\'nda GÖKTİM Teknoloji Atölyesi açıldı
10.06.2026 12:56  Güncelleme: 12:58
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Kayseri Valiliği ve Melikgazi Kaymakamlığı öncülüğünde, KİM Teknoloji desteğiyle İzzet Özsüzkaya Ortaokulu'nda kurulan GÖKTİM Teknoloji Atölyesi'nin açılışı Vali Gökmen Çiçek tarafından gerçekleştirildi. Vali Çiçek, projenin istikrar ve süreklilikle başarıya ulaştığını vurguladı.

Kayseri Valiliği ve Melikgazi Kaymakamlığı öncülüğünde hayata geçirilen GÖKTİM Melikgazi Projesi kapsamında, KİM Teknoloji'nin katkı ve destekleriyle İzzet Özsüzkaya Ortaokulu bünyesinde kurulan İzzet Özsüzkaya GÖKTİM Teknoloji Atölyesi'nin açılışı, Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali Çiçek, "GÖKTİM Akademi'nin başarısı yalnızca teknoloji atölyelerinin kurulmasından kaynaklanmamaktadır. Bu projeyi diğerlerinden ayıran en önemli unsur, istikrar, kararlılık ve sürekliliktir" dedi.

Vali Çiçek konuşmasının devamında, "Bir okula atölye kurmak ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak tek başına yeterli olmamaktadır. Bizim istediğimiz; fabrikaların kapılarını çocuklarımıza açmanız, mühendislerinizin onlar için seferber olması, mentorluk yapması, zaman zaman öğrencilerimizle bir araya gelerek onların sorunlarını dinlemesi ve ufuklarını genişletecek yeni hedefler göstermesidir" ifadelerini kullandı.

Projenin gelişmesinde Melikgazi Kaymakamlığı ve Melikgazi Belediyesinin önemli katkılarının bulunduğunu belirten Vali Çiçek, "Bu projenin bugünlere gelmesinde Melikgazi Kaymakamımızın ve Melikgazi Belediye Başkanımızın çok büyük emeği, fedakarlığı ve katkısı vardır. Kendilerini gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Program, İzzet Özsüzkaya Ortaokulu bünyesinde kurulan GÖKTİM Teknoloji Atölyesi'nin açılışının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzzet Özsüzkaya Ortaokulu'nda GÖKTİM Teknoloji Atölyesi açıldı - Son Dakika

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