Kayseri'de Hava Sıcaklıkları Artacak - Son Dakika
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Kayseri'de Hava Sıcaklıkları Artacak

Kayseri\'de Hava Sıcaklıkları Artacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece artması bekleniyor. Vatandaşlar, özellikle 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

17.08.2024 13:09
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Meteorolojiden yapılan açıklamada; Kayseri'de Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri'de hava sıcaklıklarını 4 ila 8 derece artacağı bildirildi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; il genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı beklendiğinden, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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