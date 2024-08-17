Kayseri\'de Hava Sıcaklıkları Artacak

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Meteorolojiden yapılan açıklamada; Kayseri'de Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri'de hava sıcaklıklarını 4 ila 8 derece artacağı bildirildi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; il genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı beklendiğinden, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." - KAYSERİ