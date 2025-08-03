Kayseri\'de Havacılık Eğitimine Yeni Bir Adım: Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi Açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın katılımlarıyla Kayseri ve Türkiye'ye katkı sunacak, Kayseri'de havacılık tarihini yeniden canlandıracak olan Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni inceledi.

25 bin metrekare alan üzerinde kurulan okulu gezdirerek, okul hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Palancıoğlu; "Okulumuz bu eylül ayında eğitim hayatına başlıyor. Bu okulda havacılık sektöründe yetişmiş nitelikli mezunlar verilecek. Ulusal ve uluslararası havacılık standartlarını bilen teorik, teknik ve uygulama bilgisine sahip öğrenciler burada yetişecek. Kayseri'nin istihdamına katkı sunan, havacılık sektörüne katma değer sağlayan bir lise olacak. İçinde bir büyük hangarı, 11 atölyesi, laboratuvarı, kütüphanesi, yeni nesil dersliği, kafeteryası bulunuyor. Tüm işleri bittikten sonra alet ve ekipmanlar da gelecek. Burada 2 bölüm açılıyor. İnşallah ülkemizin yüz akı olacak lisemizde 48 adet öğrenci ile bu eylül ayında eğitime başlıyoruz. Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun" dedi.

Kayseri'de 1925 yılında ilk uçak üretiminin yapıldığı yerde yeniden havacılık sanayisine destek olacak bir okulun olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise; "Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunduk. Bu eylül ayında öğrenciler burada eğitim ve öğretime başlayacaklar. Artık Türkiye İHA, SİHA, Kağan ve uçaklarıyla müthiş bir gelişmeyi hayata geçiriyor. Kayseri, Türkiye'de TOMTAŞ olarak 1925 yılında ilk uçak sanayinin başladığı yer. İlk üretimin yapıldığı yer. Buraya da yakışan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesinin olmasıydı. Değerli Melikgazi Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na, Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün'e de çok teşekkür ediyoruz. Kayseri'yi ziyaret ettiler, okulumuzu gördüler, çok mutlu oldular. Kayseri'nin sanayisine yeni yol haritası çizmesine katkı sağlayacak değerli Başkanımıza, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlarımıza, STK'larımıza da katkılarından dolayı teşekkür ederim. İlimizin sanayileşmesinin yeni bir başlangıcını ve yeni güzergahını bu şekilde belirlemiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KAYSERİ