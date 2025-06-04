Kayseri\'de Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı\'nda Ücretsiz Ziyarete Açık

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Hayvanat Bahçesi'nin ücretsiz olarak ziyaretçilere açılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara yönelik müjdeli bir haber verdi. Başkan Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde hizmet veren ve 153 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı.

Bayramların, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Vatandaşlarımızın bayram sevincini aileleriyle birlikte daha keyifli bir şekilde yaşayabilmesi için Hayvanat Bahçemizi ücretsiz hale getirdik. Kurban Bayramı'nın ilk günü kapalı olacak tesisimiz 2, 3 ve 4'üncü günlerinde misafirlerini ücretsiz olarak ağırlayacak" dedi.

Veteriner hekimler gözetiminde tüm aşı ve koruyucu uygulamaları düzenli olarak yapılan Hayvanat Bahçesi'nin, bayram süresince güvenli ve sağlıklı şartlarda hizmet vermeye devam edeceğini belirten Büyükkılıç, tüm Kayserilileri çocuklarıyla birlikte bu özel alana davet etti. - KAYSERİ