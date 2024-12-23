Kayseri'de Huzurevi Sakinlerine Nostaljik Konser - Son Dakika
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Kayseri'de Huzurevi Sakinlerine Nostaljik Konser

Kayseri\'de Huzurevi Sakinlerine Nostaljik Konser

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri için düzenlediği konser ile duygusal anlar ve neşeli hatıralar yaşattı. Grup Yankı, yaşlı vatandaşlara nostaljik müzik ziyafeti sunarak onların keyifli bir akşam geçirmelerini sağladı.

23.12.2024 11:05  Güncelleme: 11:08
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine yönelik düzenlediği konser etkinliği, duygusal anlara ve neşeli hatıralara sahne oldu. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün pop müzik korosu Grup Yankı, yaşlı vatandaşlara nostaljik bir müzik ziyafeti sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2002 yılından bu yana yaşlı bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak adına kesintisiz hizmet sunan Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. 102 yaşlı vatandaşa ev sahipliği yapan huzurevi, sakinlerinin aktif yaşamlarını desteklemek için düzenlediği çeşitli etkinliklerle onların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü pop müzik korosu Grup Yankı, huzurevi sakinlerine nostaljik bir müzik ziyafeti sundu. Grup Yankı, unutulmaz şarkı ve türküleri seslendirirken, huzurevi sakinleri de bu anlamlı anlarda zaman zaman şarkılara eşlik etti. Müziklerin etkisiyle, huzurevi sakinleri duygusal anlar yaşarken, aynı zamanda gönüllerince eğlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini ileten huzurevi sakinleri, sağlanan bu değerli hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Huzurevi Sakinlerine Nostaljik Konser - Son Dakika

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