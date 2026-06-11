Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB, Ankara\'nın yakın takibinde

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde hayata geçirilen Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde hayata geçirilen Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde çalışmalar yoğun bir tempoyla sürerken, projenin Ankara nezdindeki yakın takibi de dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ve beraberindeki teknik ekipler, son bir ay içerisinde Organize Tarım Bölgesi'ne tam üç ayrı ziyaret gerçekleştirerek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde altyapı yatırımları, jeotermal sondaj faaliyetleri, yatırım süreci, teknik planlamalar ve uygulama takvimi detaylı şekilde değerlendirilirken, sahadaki çalışmalarla ilgili kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Kısa süre içerisinde art arda gerçekleştirilen bu ziyaretler, Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yalnızca Kayseri için değil, Türkiye tarımının geleceği açısından da stratejik öneme sahip örnek bir yatırım olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Açılan 9 sondaj kuyusunun tamamında sıcak suya ulaşılmasıyla birlikte bölgenin güçlü jeotermal potansiyeli tescillenmiş oldu. Elde edilen bu başarı sayesinde modern, çevreci ve sürdürülebilir sera üretimi için en önemli eşiklerden biri başarıyla aşılırken, yatırım süreci de önemli bir ivme kazandı.

Yaklaşık 1 milyon 237 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Organize Tarım Bölgesi (OTB); 34 sera parseli ve 9 sanayi parselinden oluşacak. Bölgede üretilecek ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması aynı merkez içerisinde gerçekleştirilecek, böylece katma değerli üretim ve rekabet gücü önemli ölçüde artırılacak. Tamamlandığında özellikle kadın istihdamına önemli katkılar sunması beklenen proje, binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayacak. Modern tarım teknolojileriyle donatılacak bölge, Kayseri'yi jeotermal seracılıkta Türkiye'nin örnek üretim merkezlerinden biri haline getirecek.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tarım Reformu Genel Müdürümüz Osman Yıldız ve kıymetli teknik ekibinin son bir ay içerisinde bölgemizi üç kez ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etmesi, projemize verilen önemin en açık göstergesidir. Her ziyarette yapılan teknik değerlendirmeler ve istişareler çalışmalarımıza güç katarken, açılan 9 sondaj kuyusunun tamamında sıcak suya ulaşılması hepimiz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu başarı, kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliği ve ortak aklın eseridir. Başta Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm paydaş kurumlarımızla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Aynı hedefe inanmış güçlü bir ekip ruhuyla Kayseri'miz ve ülkemiz için örnek bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgemiz sadece bir yatırım değil; üretimin, istihdamın, teknolojinin ve sürdürülebilir kalkınmanın geleceğe bırakacağı önemli bir mirastır. Tamamlandığında özellikle kadın istihdamına sağlayacağı katkıyla, oluşturacağı ekonomik değerle ve modern üretim altyapısıyla Kayseri'nin tarım vizyonuna yeni bir yön verecektir. Kayseri Ticaret Borsası olarak devletimizin tüm kurumlarıyla el ele, ülkemize değer katacak projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ