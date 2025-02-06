Kayseri\'de Kar Yağışı Ambulansı Mahsur Bıraktı, Belediye Ekipleri Kurtardı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde vakaya giderken karlı yolda mahsur kalan ambulansı belediye ekipleri kurtardı.
Kayseri'de dün etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tomarza ilçesine bağlı Dağyurdu Mahallesi'nde zehirlenme vakasına giden sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans da yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Tomarza Belediyesi karla mücadele ekipleri, kara saplanan ambulansı kurtardı. - KAYSERİ
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