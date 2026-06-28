Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı Kayseri'de nefes kesen törenle kutlandı - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı Kayseri'de nefes kesen törenle kutlandı

28.06.2026 16:46
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Kayseri 1. Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende konuşmalar yapıldı, askeri köpek ve dron gösterileri ile komando marşı okundu. Dağcılık ve keskin nişancı gösterileri büyük beğeni topladı.

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kayseri 1. Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören nefes kesti.

Temeli Büyük Hun İmparatoru Mete Han tarafından M.Ö. 209 yılında atılan Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 235'inci kuruluş yıl dönümü Kayseri'de düzenlenen tören ile kutlandı. 1. Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene; Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, askerler, şehit ve gazi aileleri katıldı. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in mesajları okundu. Törende konuşan Kayseri 1. Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Türk Kara Kuvvetleri'nin hiç bir engel tanımadan faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyerek; "Kara Kuvvetleri'mizin kuruluşunun 2 bin 235'inci yıl dönümü vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız. Mete Han'dan günümüze köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kara Kuvvetleri'mizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, mazisi şan ve şerefle dolu Kara Kuvvetleri'miz; ülkemizin korunmasında, terörle mücadele harekatlarında ve NATO görevlerinde önemli sorumluluklar üstlenerek bayraklaşan vatan topraklarının teminatı olmuştur. Kara Kuvvetleri birliklerimiz, gece gündüz demeden, en güç şartlarda, kesintisiz olarak yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin güvenliği için önemli görevler icra etmektedir. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarında terörle mücadelede elde ettiği başarılı faaliyetlere ilave olarak, barışı koruma görevleri kapsamında Azerbaycan, Somali, Libya, Kosova ve Katar gibi ülkelerde de dosta güven, düşmana korku vererek görevlerini başarıyla sürdürmektedir. Tugayımız; Kıbrıs Barış Harekatı, Terörle Mücadele Harekatı ve sınırlarımız ötesinde icra edilen operasyonların tamamında kendisine tevdi edilen her türlü görevi, askerlik yemininin gerektirdiği azim, gayret, can siperane fedakarlık ve komando ruhuna yakışır şekilde yerine getirmiştir. Şüphesiz bundan sonra da aynı kararlılık ve inançla görevlerini yerine getirmeye devam edecektir. Değerli şehit ve gazi aileleri, Bugün sizlerle aynı ortamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Vatan için canını feda eden, milletimizin kalbinde daima yaşayacak aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve vatan uğruna fedakarlık göstermiş kahraman gazilerimiz olarak sizler, milletimizin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahipsiniz. Sizlerin gösterdiği metanet, fedakarlık ve vatan sevgisi bizlere her zaman ilham vermektedir" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından askeri köpek gösterisi, gözlü kara (dron) uçuşu gösterileri yapıldı, komando marşı okundu.

Gösteriler nefes kesti

Programda dağcılık eğitimi alan komandoların gösterisi büyük beğeni topladı. Marşlar eşliğinde ip üzerinde yürüyen, sırt üstü ilerleyen komandoların Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açması büyük alkış aldı. Keskin nişancı komandolar; yaptıkları 600 metre atışlarında hedefi tam isabetle vurdu. Komandoların meskun mahal operasyonu da ilgiyle izlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı Kayseri'de nefes kesen törenle kutlandı - Son Dakika

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