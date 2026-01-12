Başkan Palancıoğlu, karla mücadele için sahaya çıktı - Son Dakika
Başkan Palancıoğlu, karla mücadele için sahaya çıktı

Başkan Palancıoğlu, karla mücadele için sahaya çıktı
12.01.2026 13:37  Güncelleme: 13:39
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kar yağışının başladığı andan itibaren ekiplerin sahada kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 hizmet verdiklerini vurguladı.

Sabahın erken saatlerinde ekiplerin çalışmasına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için yağışın başladığı ilk andan itibaren sahada kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yolları açık, konforlu, güvenli hale getirmek için mesai arkadaşlarıyla birlikte özverili bir şekilde karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten Başkan Palancıoğlu; "Cenabı Allah'ın bereketi kar yağıyor. Su kaynaklarımız tarım için son derece önemli. Arkadaşlar karın yağdığı ilk andan itibaren tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını başlattı. Ben de bizzat ekibimle birlikte sahadayım. Güne saat 05.00'te Eskişehir Bağları Bölgesindeki 3 mahallemizi temizleyerek başladık. Ardından Battalgazi, Hunat, Cumhuriyet, Erenköy, Tacettin Veli, Kılıçaslan, Yıldırım Beyazıt, Gültepe, Esenyurt Mahallelerimizde çalışma yaparak yolların güvenli ve temiz olmasını sağladık. Gündüze doğru yağışın yağmura dönüşmesi işimizi daha da kolaylaştırdı. Islanan kar daha kolay temizlendi. Lütfen kış lastiği olmadan yola çıkmayalım. Şehrimizde kar yağışı devam ettiği sürece vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında olacak. Melikgazi Belediyemize 0530 2539191 ve 0352 2521333 numaralı whatsapp ihbar hatlarımızdan 7/24 ulaşabilirsiniz. Karla mücadele ekibimiz koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kar kış demeden özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
