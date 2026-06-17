Kayseri\'de Kaymakam Değişiklikleri

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kayseri'de görev yapan iki kaymakamın görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Düzce'de görev yapan kaymakamların görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Karar kapsamında Antalya Korkuteli Kaymakamı, Sezgin Üçüncü, Aydın Kuyacak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi Kayseri Vali Yardımcısı oldular.

Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, Malatya Arguvan Kaymakamı olurken, Sarıoğlan Kaymakalı Tugay Kalkanlı, Bingöl Adaklı Kaymakamı oldu. Yozgat Çayıralan Kaymakamı Esma Atasever Sağıroğlugil, Felahiye Kaymakamı oldu. Kayseri Valiliği Hukuk Müşaviri Erkan Kaçmaz ise Tokat Vali Yardımcısı olarak atandı. - KAYSERİ