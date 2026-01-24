Kayseri'de 333 yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'de 333 yol ulaşıma açıldı

Kayseri\'de 333 yol ulaşıma açıldı
24.01.2026 12:24  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 333 kırsal mahalle yolunu 24 saat süren çalışmalarla açtı. Toplam 421 personel ve 156 araçla hizmet veren ekipler, ulaşımın güvenliğini sağlamak için yoğun bir çaba harcıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 333 kırsal mahalle yolunu gece gündüz demeden 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açarak, kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı. Şehir merkezi ve kırsalda toplam 421 personel, 156 araçla sahada görev yapıyor.

Kayseri genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla tüm birimleriyle sahada yoğun bir çalışma yürüttü. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda teyakkuz halinde görev yapan ekipler, geceden sabaha kadar 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü. Özellikle kırsal mahallelerde yaşanabilecek ulaşım aksaklıklarına anında müdahale eden ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen kapalı yol bırakmadı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen kış çalışmaları kapsamında 148 personel ve 85 araç görev aldı. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; Bünyan'da 28, Develi'de 16, Felahiye'de 8, Kocasinan'da 24, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'da 148, Sarıoğlan'da 13, Sarız'da 37, Talas'ta 7, Tomarza'da 22, Yahyalı'da 24 ve Yeşilhisar'da 3 olmak üzere toplam 12 ilçede 333 kırsal mahalle yolu, yaklaşık 2 bin 672 kilometrelik yol ağında yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, bölgesel kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle yol durumlarının anlık olarak değişebildiğini belirtirken, özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgelerin öncelikli olarak ele alındığını vurguladı. Kırsal ekipler tarafından Yahyalı ilçesinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 1 ambulans ve 16 araç başarılı çalışmalar sonucu kurtarılarak güvenli bölgelere ulaştırıldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi, muhtemel olumsuzlukların önüne geçti. Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 201 personel ve 71 araçla ana arterler, bulvarlar ve caddelerde kar küreme, yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, gece boyunca sorumluluk alanlarındaki güzergahlarda sabaha kadar çalışmalarına devam ederek ulaşımın aksamamasını sağladı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları, kaldırımlar, üst geçitler, durak çevreleri ve kamusal alanlarda kar temizliği çalışmalarını titizlikle yürüttü. Özellikle buzlanma riski bulunan bölgelerde tuzlama çalışmaları yapılarak, vatandaşların günlük yaşamlarını güvenli şekilde sürdürebilmeleri hedeflendi.

Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla şehir merkezi ve kırsal mahallelerde Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler olmak üzere toplam 421 personel ve 156 araç sahada görev yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü günlerde de vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla kış çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Kayseri, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de 333 yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
İşte Türkiye’nin en iyi üniversiteleri İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
14 ünlünün testi pozitif çıktı 14 ünlünün testi pozitif çıktı
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

14:05
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 14:08:59. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 333 yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.