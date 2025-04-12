Kayseri\'de Kış Mücadelesi: 90 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını gece boyu sürdürerek karla kaplı 90 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kış boyunca kent merkezi ve kırsalda karla mücadele çalışmalarını etkin ve başarılı bir şekilde yürüten Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayında kent merkezi ve özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışında da karla kapanan yollarda özverili bir çalışma gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin gece boyu süren hummalı çalışmaları neticesinde, kırsalda karla kaplı mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nisan ayında bastıran yoğun yağış sonrasında Sarız'da 18, Pınarbaşı'da 32, Yahyalı'da 8, Bünyan'da 8, Tomarza'da 22 ve Talas ilçesinde 2 olmak üzere toplamda 90 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Öte yandan ekipler bölgesel tipi nedeni ile kapanan yollara anında müdahale etmeyi sürdürüyor. - KAYSERİ