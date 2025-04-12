Kayseri'de Kış Mücadelesi: 90 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Kış Mücadelesi: 90 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri\'de Kış Mücadelesi: 90 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Nisan ayında etkili olan kar yağışı sonrası gece boyu süren çalışmalarla toplamda 90 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

12.04.2025 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını gece boyu sürdürerek karla kaplı 90 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kış boyunca kent merkezi ve kırsalda karla mücadele çalışmalarını etkin ve başarılı bir şekilde yürüten Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayında kent merkezi ve özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışında da karla kapanan yollarda özverili bir çalışma gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin gece boyu süren hummalı çalışmaları neticesinde, kırsalda karla kaplı mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nisan ayında bastıran yoğun yağış sonrasında Sarız'da 18, Pınarbaşı'da 32, Yahyalı'da 8, Bünyan'da 8, Tomarza'da 22 ve Talas ilçesinde 2 olmak üzere toplamda 90 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Öte yandan ekipler bölgesel tipi nedeni ile kapanan yollara anında müdahale etmeyi sürdürüyor. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3-sayfa, kayseri, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Kış Mücadelesi: 90 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı
Hacker, milyonlarca dolarlık kripto hırsızlığını önledi Hacker, milyonlarca dolarlık kripto hırsızlığını önledi
Verdiği kararla günlerce konuşulan hakem Galatasaray maçına atandı Verdiği kararla günlerce konuşulan hakem Galatasaray maçına atandı
İstanbul’un 3 ilçesinde kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un 3 ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Fenomen dönerciden skandal itiraf: Her yer Hindistan sokak lezzetleri Fenomen dönerciden skandal itiraf: Her yer Hindistan sokak lezzetleri
Türk futboluna büyük darbe FIFA’dan 8 kulübe transfer yasağı Türk futboluna büyük darbe! FIFA'dan 8 kulübe transfer yasağı
Eren Elmalı’nın Galatasaray’a gelmek için yaptığı büyük fedakarlık ortaya çıktı Eren Elmalı'nın Galatasaray'a gelmek için yaptığı büyük fedakarlık ortaya çıktı
Rekabet Kurulu’ndan kozmetik şirketlerine ceza yağdırdı Rekabet Kurulu'ndan kozmetik şirketlerine ceza yağdırdı
İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım
Gözaltı sayısı 6’ya çıktı İşte Ahmet Minguzzi’nin annesine atılan tehdit mesajları Gözaltı sayısı 6'ya çıktı! İşte Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

13:20 Danla Biliç’i darbeden Berk Çetin’in ifadesi Görüntülere rağmen inkar etti Danla Biliç'i darbeden Berk Çetin'in ifadesi! Görüntülere rağmen inkar etti
12:40 Türkiye’nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı
12:13 Bakan Uraloğlu, Türkiye’ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiler Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler
11:47 Görüşmede Erdoğan’dan 13 maddelik talepleri oldu mu DEM Parti’den açıklama var Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var
10:29 Sevgilisine verdiği 470 bin lirayı icrayla almaya kalkınca bu hale getirdiler Sevgilisine verdiği 470 bin lirayı icrayla almaya kalkınca bu hale getirdiler
16:46 Görüntü Türkiye’den Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti
16:38 Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı
16:33 Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti
16:19 Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü
16:13 İzmir’de toplu ulaşıma zam geldi İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi
16:11 Sebebi çok konuşulur Livakovic, Fenerbahçe’den ayrılıyor Sebebi çok konuşulur! Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
16:04 Mert Hakan Yandaş’ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı Mert Hakan Yandaş'ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 14:01:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kış Mücadelesi: 90 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement