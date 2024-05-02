Kayseri'de Kocasinan Belediyesi Tarafından Dağıtılan Domates Fideleri İçin Uzun Kuyruk Oluştu - Son Dakika
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Kayseri'de Kocasinan Belediyesi Tarafından Dağıtılan Domates Fideleri İçin Uzun Kuyruk Oluştu

Kayseri\'de Kocasinan Belediyesi Tarafından Dağıtılan Domates Fideleri İçin Uzun Kuyruk Oluştu

Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl dağıtılan domates fidelerinden almak isteyen vatandaşlar, 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşen organik domates fidesi dağıtım etkinliğine, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Çolakbayrakdar, yerli tohumlardan yetişen ürünlerin sağlığı koruma açısından önemli olduğunu belirtti.

02.05.2024 12:55  Güncelleme: 13:00
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Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl dağıtılan domates fidelerinden almak isteyen vatandaşlar, 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşlara domates fidesi dağıtıldı. Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşen organik domates fidesi dağıtım etkinliğine, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde oluşan kuyruğun sonu görülmezken, sıraya giren vatandaşlar domates fidesi alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da bizzat katılıp vatandaşlarla sohbet ettiği etkinlikte üç ayrı noktada eş zamanlı olarak 12 bin 250 paket olmak üzere toplam 550 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı.

Vatandaşların domates fidelerinden elde edilecek ürünleri sağlıklı günlerde tüketmeleri temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından çok değerli olduğunu söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, genetiği değiştirilmemiş domates fidelerini organik sebze meyve üretimini ve tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla dağıttıklarını ifade etti. Domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini de belirten Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak düzenlediğimiz geleneksel domates fidesi etkinliğine vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni vatandaşlarımızın sağlığıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ve sağlıklı ürüne kolay ulaşabilmeleri adına üretilen yerli tohum fidelerinin özelliği hibrit olmamaları ve yeniden tohumlanabilmeleridir. Bu organizasyon, Kayseri'de yöresel adıyla 'Karahıdır' olarak bilinen yerli tohumları yaygınlaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir etkinliktir. Bununla birlikte doğal yaşamı özendirmek de bunun bir parçasıdır. Çünkü vatandaşlar bu domates fidelerini kendi bağ ve bahçelerine ekerek, kendi ürünlerini kendileri yetiştiriyorlar. Hemşehrilerimin aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise domates fidelerinin verimli ve bereketli olduğunu belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Kocasinan Belediyesi Tarafından Dağıtılan Domates Fideleri İçin Uzun Kuyruk Oluştu - Son Dakika

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