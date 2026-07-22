Kültepe'te uluslararası ilgi: Başkan Büyükkılıç Güney Kore heyetini kabul etti - Son Dakika
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Kültepe'te uluslararası ilgi: Başkan Büyükkılıç Güney Kore heyetini kabul etti

Kültepe\'te uluslararası ilgi: Başkan Büyükkılıç Güney Kore heyetini kabul etti
22.07.2026 15:03  Güncelleme: 15:04
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Güney Kore'den gelen arkeolog heyetini ağırladı. Görüşmede, kültürel mirasın uluslararası tanıtımı ve bilimsel iş birliği ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve kazılara katılan Güney Kore'den gelen heyeti ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun en köklü medeniyet miraslarından biri olan Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nde yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile Güney Kore Milli Kültürel Miras Enstitüsü arkeologlardan oluşan bir heyeti Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda misafir etti.

Heyeti Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, konuklarıyla yakından ilgilenerek Kültepe'nin tarihi, kültürel ve bilimsel değeri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kadim şehir Kayseri'nin sahip olduğu eşsiz kültürel mirasın uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde tanıtılmasının önemine dikkat çekildi.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da, kazı çalışmalarına verdiği güçlü ve kesintisiz destek dolayısıyla Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek, yerel yönetimlerin katkılarının bilimsel çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Güney Koreli heyet ise iki ülke arasındaki iş birliği için verdikleri destekten dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülen kazı çalışmaları, bu yıl 78'inci yılına ulaşırken, Kayseri-Sivas kara yolu üzerindeki Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki bilimsel çalışmalar aralıksız devam ediyor. Anadolu'da bilinen en eski yazılı belgelerin ve ticari anlaşmaların gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe, dünya arkeoloji literatüründeki ayrıcalıklı konumunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor.

Ziyarette, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de hazır bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kültür Sanat, Güney Kore, Kayseri, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kültepe'te uluslararası ilgi: Başkan Büyükkılıç Güney Kore heyetini kabul etti - Son Dakika

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