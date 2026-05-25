Kayseri\'de Kurban Pazarı\'nda Pazarlıklar Kızıştı

Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında pazarlıklar kızışırken, besiciler ise kurban alacak vatandaşlara önerilerde bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Bülbülpınarı Kurban Pazarı'nda sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Besiciler ise kurban alacak vatandaşlara hayvanın ön 2 dişini kontrol etmeleri gerektiğini ve pazarlıklarını son güne bırakmamaları gerektiğini söyledi.

15 yıldır büyükbaş hayvan besiciliği yapan Muhammet Ali Öğmen, sistem üzerinden kurbanlıkların küpe numaralarını kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Biz kurbanlık hayvanlarımızı genelde toplu olarak satıyoruz. Hayvanlarımız 2 yaşını doldurmuş, dişlerini çıkartmış hayvan olarak satıyoruz. Vakıflara ve Kur'an kurslarına hayvanlarımızı sattıktan sonra kalanları pazara indiriyoruz. Kurban alacak vatandaşlar hayvanların 2 yaşını geçmiş olması lazım, küpelerine bakmaları gerekli. Sistem üzerinden küpelerin üzerindeki numaraları girip yaşlarını doldurup doldurmadıklarına baksınlar. Bu yıl satışlar yavaştı ama bitirdik. Hayvan alırken pazarlık yapamadan önce dişini açıyoruz. Dişler kazma ve büyük olacak. Ayaklarında yara var mı, kalçası nasıl gözümüzle tartıyoruz" şeklinde konuştu.

"Pazarlıklar kızıştı, gelen çok giden çok"

30 yıllık besici Murat Gümgüm de, kurban alacak vatandaşların alışverişlerini son güne bırakmamaları gerektiğini söyleyerek, "30 yıllık besiciyim. Kurban satışlarımız iyi gidiyor. Vatandaşlarımız, kurbanlarını alacaksa son güne bırakmasınlar, yanılmasınlar. Hayvan eksik ve az. Fiyatlarımızda uygun. Satışlarımız mükemmel, pazarlıklar kızıştı gelen çok giden çok. Çok şükür satıyoruz. Malı sattık bitirdik 3-5 tane mal kaldı neredeyse, yetişen alır. Kurbanlık hayvan seçerken dişlerine dikkat etmek gerekiyor, dişleri kapak açmış olacak. Yoksa o hayvandan kurban olmaz, dinde dahi böyle" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ