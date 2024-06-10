Kayseri'de Kurban Pazarında 850 Kilo Tosun 200 Bin TL'ye Satışa Çıkarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Kurban Pazarında 850 Kilo Tosun 200 Bin TL'ye Satışa Çıkarıldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri'de kurulan kurban pazarlarında pazarlıklar başladı. Kocasinan ilçesinde kurulan kurban pazarının en büyüğü olan ve canlı 850 kilo gelen tosun, 200 bin TL'den satışa çıkarıldı. Besiciler ve vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, kurban pazarındaki hareketlilik önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

10.06.2024 12:33
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri'de kurulan kurban pazarlarında pazarlıklar başladı. Kocasinan ilçesinde kurulan kurban pazarının en büyüğü olan ve canlı 850 kilo gelen tosun, 200 bin TL'den satışa çıkarıldı.

Kayseri'de kurulan kurban pazarlarında satışlar başlarken besici ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar da yaşanıyor. Kocasinan ilçesinde bulunan Bülbülpınarı Kurban Pazarı'nda da satışlar tüm hızıyla devam ediyor. Kurulan çadırlarda besiciler kurban kesecek vatandaşları beklerken, vatandaşlar da bayrama sayılı günler kala fiyat araştırmasına başladı. İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesinden gelen Besici Özcan Çelik, pazarın en büyük kurbanlığı kendilerinde olduğunu söyleyerek, canlı 850 kilo gelen tosuna 200 bin TL istediklerini kaydetti. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 100 - 200 bin TL aralığında olduğunu vurgulayan Çelik, "Her sene pazara en erken gelenlerdeniz. Bu sene de hayırlısıyla geldik. Tosunlarımız, düvelerimiz var. Satışlarımız başlamıştır. Siftah yapanlar da var, 5-10 tane satanlar da var, henüz gelmeyenler de var. Müşterilerimizden de henüz gelmeyenler, fiyatın kırılmasını bekleyenler var. Pazar şuan için güzel gidiyor. Canlı tosun fiyatları 100 bin TL'den başlıyor, 200 bin TL'ye kadar tosun var. Düve de 70 bin TL'den başlıyor 140 bin TL'ye kadar gidiyor. Şuanda pazarın en büyük hayvanı bizde. Canlı 850 kilo, fiyatı ise 200 bin TL" ifadelerini kullandı.

Kurban pazarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Kurban Pazarında 850 Kilo Tosun 200 Bin TL'ye Satışa Çıkarıldı - Son Dakika

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