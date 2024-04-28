Kayseri\'de Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çözümleri Eğitim Programı Düzenlendi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çözümleri Eğitim Programı düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çözümleri Eğitim Programı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, konuşmacılar Komiser Turgay Akbaş ve Polis Memuru Ümmügülsüm Gül Turhan ile Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çözümleri Eğitim Programı kapsamında konuşmacılar tarafından katılımcılara madde bağımlılığı nedir, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü gibi konularda bilgiler verildi. - KAYSERİ