Kayseri'de Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Kayseri\'de Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

KESOB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meslek tanıtım toplantıları için protokol imzaladı.

30.10.2024 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İş Birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Kocasinan ilçesi çerçevesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik meslek tanıtma toplantıları düzenlenecek, öğrencilere meslekler anlatılıp yönlendirme yapılacak ve kariyer planlamalarına katkı sağlanacak.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imzalama törenine KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, KESOB Başkan Vekili Altan Aydemir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Cumali Karakuş katıldı. İmzaların atılmasının ardından protokol hakkında konuşan Başkan Şeyhi Odakır, protokol çerçevesinde öğrencilerin meslek ve kariyer hayatlarına önemli katkılar sunacaklarını belirtti.

"Mesleğe geri dönüş başladı"

Protokolün önemine değinen Odakır, şunları söyledi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attık. Protokol çerçevesinde ilk etapta Kocasinan ilçesindeki ortaokul 8. sınıf öğrencilerine meslek tanıtımları yapacağız. 8 ay sürecek projemizde her ay farklı bir okulda öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Kamuoyunun da bildiği üzere biz esnaf ve sanatkarlar olarak hep diyoruz ki çeşitli mesleklere yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyoruz, çırak kalfa ve usta bulmak konusunda bazen zorluk çekiyoruz. Ancak son bir yıldır gözlemliyoruz ki bizim tabirimizle mesleğe bir geri dönüş başladı. Bunun en büyük göstergelerinden birisi de Aydınlıkevler bölgesine yeni kurulan Melikgazi Mesleki Eğitim Merkezi'dir. Yoğun bir talep oluşmaya başladı, bu da gösteriyor ki artık gençlerimiz, ailelerimiz meslek edinmedin önemini her geçen gün daha çok görüyorlar."

"Haydi gençler, mesleğe yönelelim"

Açıklamalarında, "Bir gencimizin okumasına, okumak istemesine hiçbir zaman olumsuz bakmadık" diyen Başkan Odakır, "Ancak dedik ki okumak istemeyen gençlerimizi zorlamayalım, mesleğe yönlendirelim, gelecekte istihdama katkısı olsun veya kendi işini yapsın ihtiyaç var çoğu alanda dedik. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde bu protokol oldukça önemli. Biz KESOB olarak her ay farklı bir okulda 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geleceğiz. Gençlerimize mesleklerimizi anlatıp tanıtacağız, bu mesleklerin geleceğini anlatacağız, onlara tavsiyelerde bulunup kariyer planlamalarına daha işin başında katkı sunacağız. Meslek eğitiminin önemini anlatarak kendi ilgi alanlarını keşfetmelerini ve eğer okumak istemiyorlar ise mesleklere yönelmelerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizeceğiz, fırsatları değerlendireceğiz. Çok faydalı olacağına inanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz protokolümüz, projemiz ilimize, ülkemize, esnaf ve sanatkarlarımıza, gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Süreçte emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun Esen olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyorum. Son olarak gençlere sesleniyorum; Haydi gençler, mesleğe yönelelim hep birlikte şehrimize ülkemize katkı sunalım. Başarılar sizlerle olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan, Ekonomi, kayseri, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 18:00:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.