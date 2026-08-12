Duyarlı şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Duyarlı şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Duyarlı şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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Özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför Mustafa Höktem'in güzergahı hastaneye çevirmesiyle sağlık ekiplerine ulaştırıldı. İlk müdahale otobüste yapıldı; yolcu tedavi altına alındı. Başkan Büyükkılıç duyarlı şoförü tebrik etti.

Kayseri'de özel halk otobüsünde seyahat ederken fenalaşan bir yolcu, otobüs şoförünün güzergah değiştirmesiyle hastaneye yetiştirildi.

Şehir merkezi - Oruç Reis - Mobilyacılar Sitesi seferini yapan 272 numaralı özel halk otobüsünde seyahat eden bir yolcunun fenalaşması üzerine otobüste bulunan diğer yolcular durumu şoför Mustafa Höktem'e bildirdi. Yolcunun sağlık durumunu göz önünde bulundurarak vakit kaybetmeden hastaneye yönelen Höktem, fenalaşan yolcunun sağlık ekiplerine ulaştırılmasını sağladı. İlk müdahalesi otobüs içerisinde yapılan vatandaş hastanede tedavi altına alındı. Şoförün soğukkanlı, hızlı ve duyarlı davranarak o an için sadece yolcunun sağlık durumunu öncelik olarak görmesi takdir toplarken, yaşanan anlar otobüslerin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da duyarlı şoförü tebrik etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Duyarlı şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

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