Duyarlı şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kayseri'de özel halk otobüsünde seyahat ederken fenalaşan bir yolcu, otobüs şoförünün güzergah değiştirmesiyle hastaneye yetiştirildi.

Şehir merkezi - Oruç Reis - Mobilyacılar Sitesi seferini yapan 272 numaralı özel halk otobüsünde seyahat eden bir yolcunun fenalaşması üzerine otobüste bulunan diğer yolcular durumu şoför Mustafa Höktem'e bildirdi. Yolcunun sağlık durumunu göz önünde bulundurarak vakit kaybetmeden hastaneye yönelen Höktem, fenalaşan yolcunun sağlık ekiplerine ulaştırılmasını sağladı. İlk müdahalesi otobüs içerisinde yapılan vatandaş hastanede tedavi altına alındı. Şoförün soğukkanlı, hızlı ve duyarlı davranarak o an için sadece yolcunun sağlık durumunu öncelik olarak görmesi takdir toplarken, yaşanan anlar otobüslerin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da duyarlı şoförü tebrik etti.