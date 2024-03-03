Kayseri'de Özgür Filistin Yetim Dayanışma Gecesi düzenlendi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bülent Yıldırım, Ali Mazıcıoğlu, Vaiz ve Yazar Nureddin Yıldız ile vatandaşlar katıldı. Programda İyilikte Yarışan Sınıflar İyilik Temsilcileri Berat Takdimi gerçekleştirildi. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, iyiliklerle buluşmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Bu güzel salonumuzda bir kaygının eseri olarak, iyiliklerle buluşma, yetimin derdini dert edinme kaygısıyla bir arada olmak ne kadar güzel bir duygu. Yetimlerin sesini duymak ve onlara az da olsa çare olur muyuz kaygısı içerisinde bir araya gelmek ne kadar güzel bir duygu. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum" dedi. Büyükkılıç, Doğu Türkistan ve Filistin'de yapılan zulme de dikkat çekti. Yapılacak çalışmanın hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç; "Bizler de bu alanda maddi, manevi üzerimize ne düşüyorsa her zaman var olduğumuzu bildiriyoruz. Yapılacak çalışmanın hayırlı hizmetlere vesile olmasına dua ederek hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bülent Yıldırım da Başkan Büyükkılıç'a destekleri ve duyarlılığı için teşekkür etti. - KAYSERİ
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AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan adayı Fevzi Ok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Hamitli ve Gebeler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ok, seçilmesi halinde mahalle muhtarlarından en önemli üç talep, istek ve önerileri alarak çalışmalara başlayacaklarını ve ilçenin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla 7 yıl önce terörden arındırılan Bab ilçesi, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına rağmen yaklaşık 400 bin sivilin sığındığı güvenli liman oldu.
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Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye'deki adaylık başvuruları, belgelerin geç verilmesi nedeniyle reddedildi. İl Başkanı görevden alındı.
Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'ni etkin ve üretken bir yönetimle buluşturmayı hedefleyen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ocak, Alaplı'nın ihtiyaç ve sorunlarından haberdar olan, vatandaşın memnuniyetini öncelikli tutan bir yönetim anlayışı benimseyeceğini vurguladı.
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Amazon Web Services (AWS), Türkiye'deki ilk Amazon CloudFront Edge Location'ın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni Edge Location, AWS servisleri için destek sağlayarak Türkiye'deki müşterilere daha hızlı ve güvenli bir bağlantı imkanı sunuyor. Bu gelişme, Türkiye'nin AWS küresel ağına bağlanmasını ve daha yüksek performanslı bulut bilişim hizmetlerine erişimini sağlıyor.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.S. Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 4 ton hacimli süt tankı tahsis etti. Bu destekle yerel ekonomi güçlenirken, bin 800 hane de sütten faydalanabilecek.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Millet Bahçesi projesini duyurarak, şehirleşme yolunda ilçeye değer katacaklarını belirtti. Proje, doğayla iç içe keyifli vakit geçirilebilecek bir alan olacak.
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