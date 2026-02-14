Kayseri\'de Ramazan Davulcuları Göreve Hazır

Ramazan ayının telaşı Kayseri'de kendini göstermeye başladı. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan davulcular bu yıl da mahallelerde görev alacak. Yenişehir Mahalle Muhtarı Funda Sezgin Akdemir, 4 davulcunun Ramazan boyunca mahalle sakinlerini sahura kaldıracağını söyledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan 11 bin nüfusa sahip Yenişehir Mahallesi'nde 4 davulcu hizmet verecek. Ramazan ayı öncesinde Mahalle Muhtarı Funda Sezgin Akdemir ve mahalle sakinleri de davulcuları son kez test etti. Davulcular muhtarlık önünde davullarını çalarak Ramazan ayının yaklaştığını mahalle halkına hatırlattı.

Muhtar Funda Sezgin Akdemir, gelenekleri sonraki nesillere aktarmak için bu yıl 4 davulcunun mahallede görev yapacağını söyledi. Akdemir, "Geleneklerimizi yaşatmak ve Ramazan ayının manevi atmosferini hissettirmek amacıyla bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Mahallemizde Ramazan boyunca 4 davulcu görev alacak. Mahallemiz 11 bin nüfusa sahip. Dört davulcu mahallemizde belirlediğimiz güzergahlarda görev yapacak. Geleneklerimizi bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Birlik, beraberlik dolu nice Ramazanlar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ