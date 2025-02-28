Kayseri'de Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.
On bir ayın sultanı Ramazan, Kayseri'de dualarla karşılandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar; rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kayserililer, camilerde dualar ederek, ilk teravih namazı için saf tuttu. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Ramazan İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika
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