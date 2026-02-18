Kayseri\'de Rüzgar Duvarı Yıktı

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan rüzgar gece saatlerinde etkisini artırırken, 5 katlı bir binanın duvarı yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, binanın altında bulunan bir dükkanın camları ve park halindeki bir araç zarar gördü.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran rüzgar, kent genelinde etkili oldu. Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katının duvarı rüzgara dayanamadı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle duvar yıkılırken, yol araç trafiğine kapandı. Molozlar binanın altında bulunan bir dükkanın camlarına ve park halindeki bir otomobile zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de oluşabilecek olumsuzluklar için binada inceleme yaptı. Molozların temizlenmesinin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. Öte yandan, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde de bir ağaç rüzgara dayanamayarak, devrildi. Ekipler yolu kapatan ağaç kaldırılana kadar şerit çekerek, yolu trafiğe kapattı. Ağacın kaldırılmasıyla yol yeniden araç trafiğine açıldı.

"Güm diye ses geldi"

Duvarı yıkılan bina sakini Muhammet Emin Koç, uykuda olduklarını ve 'güm' diye ses gelmesi üzerine uyandıklarını söyleyerek, "Şiddetli şekilde rüzgar esiyordu. 'Güm' diye ses geldi. Eşimde bana söyledi. Çatının duvarı aşağı uçmuş. Burada normalde arabalar dururdu. Bende her zaman arabamı buraya park ederdim. Hasar alan arabanın kimin olduğunu bilmiyoruz. Dükkanın camları kırılmış. Taşlar dükkanın içine kadar ulaşmış. Herhangi bir yaralı yok. Gece saatinde olmasından dolayı kimse yaralanmadı" dedi. - KAYSERİ