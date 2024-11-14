Kayseri'de Sağlık Turizmi Kampüsü Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Sağlık Turizmi Kampüsü Projesi Başlıyor

Kayseri\'de Sağlık Turizmi Kampüsü Projesi Başlıyor

Melikgazi Belediyesi, Kayseri'nin sağlık altyapısını güçlendirmek ve sağlık turizmini artırmak amacıyla 'Sağlık Turizmi Kampüsü' projesini hayata geçirecek. Proje, çeşitli sağlık hizmetlerini bir arada sunarak şehre sağlık turistlerini çekmeyi hedefliyor.

14.11.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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Melikgazi Belediyesi, Kayseri'nin sağlık altyapısı güçlendirerek şehre katma değer sağlayacak olan 'Sağlık Turizmi Kampüsü' projesini hayata geçirecek.

Farklı proje ve yatırımcı fikirleriyle ilgi çeken, inovatif projelerle Türkiye'ye örnek olan Başkan Palancıoğlu; Kayseri'ye dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistlerin geleceği Sağlık Turizmi Kampüsü ile şehrin sağlık altyapısının güçleneceğini belirterek şunları söyledi;

"Melikgazi'mize birçok alanda kazandırdığımız imza eserlerimizi yeni yatırımlarımızla taçlandırıyoruz. 'Önce sağlık' temasıyla ilçemize 5.5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 15 adet aile sağlığı merkezi kazandırdık. Şu anda yapımı devam eden aile sağlığı merkezlerimizi de vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale getirmek için çalışmalarımız gayretle devam ediyor. Yenilikçi projelerimizle ilçemizin refah seviyesini yükseltmeyi, vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz. Bu projelerimizden biri Kayseri'mizin dünyanın dört bir yanından gelen sağlık turistlerini ağırlayacağı 'Sağlık Turizmi Kampüsü'. Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunmayı amaçladığımız projemizde diş, göz, saç ekimi, estetik, genel cerrahi, diyet gibi 12 farklı alanda poliklinikler olacak. 'Önce turizm, önce ticaret' temasıyla tasarladığımız projemiz sayesinde şehrimize sağlık turizmini kazandırmış olacağız. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden gelen hastalarımızın ve hasta yakınların rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekler sunacağız. Şehrimize katma değer sağlayacak sağlık turistlerine, Melikgazi olarak öncülük ederek esnafımızı da memnun edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Sağlık Turizmi Kampüsü Projesi Başlıyor - Son Dakika

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