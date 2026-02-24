Başkan Büyükkılıç'tan sanayicilere güçlü mesaj: Birlikte üreten Kayseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Büyükkılıç'tan sanayicilere güçlü mesaj: Birlikte üreten Kayseri

Başkan Büyükkılıç\'tan sanayicilere güçlü mesaj: Birlikte üreten Kayseri
24.02.2026 09:44  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle iftar programında buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi Geleneksel İftar Programı'nda sanayicilerle bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve üretim vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, birlikte üreten şehir olacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Geleneksel İftar Programı'nda şehrin protokolü ve sanayicilerle buluştu. Programa, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, ilçe belediye başkanları, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve çok sayıda sanayici katıldı.

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin üretim gücünü temsil eden sanayicilerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

İftar programında iş insanlarına hitap eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Hepimizin göğsümüzü gere gere, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmadan büyükşehirlerin konforlarına ulaştıracak olan bir şehri sahiplenmesi gerekir" dedi.

"Şehrimizi daha iyi konumlara getirme yönünde irade göstereceğiz"

Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, "Hep beraber başarılı olursak bir anlam ifade ederiz. Ayrıştıramayız, ötekileştiremeyiz. O açıdan büyükşehir belediye başkanınızdan öte bir ağabeyiniz olarak her birinizi bağrıma basıyorum. Bundan sonraki süreçte hep beraber daha fazla çalışarak, şehrimizi daha iyi konumlara getirme yönünde irade göstereceğimizi buradan ifade ediyorum. Müteşebbis ruh ile her birimizin ayrı ayrı gayretler içerisinde olduğunu da biliyorum. Her birinize başarılar diliyor, iyi ki varsınız diyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, programa ev sahipliği yapan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da konuşmasında OSB'nin emektar ve cefakar sanayicilerine teşekkür ederek, Ramazan ayının manevi ruhuna uygun bir birlikteliğin önemini dile getirdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'de Ramazan ayının farklı bir atmosferde yaşandığını belirterek, şehrin sokaklarında, caddelerinde ve organize sanayi bölgelerinde Ramazan ikliminin güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Belediye, Kayseri, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan sanayicilere güçlü mesaj: Birlikte üreten Kayseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti o anlar kamerada Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti; o anlar kamerada
Tek hayali Galatasaray’da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı

10:26
Amedspor’a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
08:54
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor Evleri bile ayırdılar
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 10:40:49. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan sanayicilere güçlü mesaj: Birlikte üreten Kayseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.