Kayseri\'de selden dolayı tıkanan kanallar açıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde tıkanan kanallar belediye ekiplerinin çalışmalarıyla açıldı. Bir ikametin bahçesine dolan sularda ikamete dolmadan tahliye edildi.

Kayseri'de yer yer etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerde de etkili olan yağışta sonrası bazı bölgelerde sel köprü ve kanalları tıkarken, ikametlere de zarar verdi. Tomarza ilçesi Toklar Mahallesi'nde selden dolayı tıkanan köprü ve kanallara Tomarza Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Sel sularından dolayı tıkanan köprü ve kanallar iş makineleriyle açıldı.

Can kaybının yaşanmadığı selde bir vatandaşın bahçesine dolan sel suları ikametin çerisine dolmadan tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ