Kayseri'de düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması 21 okulda gerçekleşti - Son Dakika
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Kayseri'de düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması 21 okulda gerçekleşti

Kayseri\'de düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması 21 okulda gerçekleşti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Kayseri'de düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması, 21 okulda gerçekleşti. Yarışma, öğrencilerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i anlama ve anlatma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Yarışmaya katılan öğrencilerin büyük bir heyecanla sınavı yaptığı görüldü. Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verileceği açıklandı.

27.04.2024 21:26
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Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması, 21 okulda gerçekleşti. Eğitim ve maneviyatın önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen yarışma, öğrencilerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i anlama ve anlatma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin; öğrencilerin bu tür etkinliklerle manevi değerlere daha fazla önem vermelerinin sağlandığını belirtti. Şahin; "Siyer-i Nebi yarışması, gençlerimizin peygamberimizi daha yakından tanımalarını ve hayatını anlamalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Bu tür etkinliklerle gençlerimizin manevi yönden gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu gibi etkinlikler gençler arasında manevi değerlere olan ilginin artmasına ve peygamberimizin hayatının daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor. Biz de bu amaçla çalışmalarımızı genişleterek yapmaya özen gösteriyoruz. Bu sene de 21 okulda sınavı icra ettik. Gençlerin bu derecede ilgisi ile biz de heyecanlanıyoruz. Biz bu coşkuyu ile çalışmalarımızı da hızlandıracağız. Gençlerimizle faaliyetlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

Yarışmaya katılan öğrencilerin, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını ele alan kitaptan girdiği sınavda büyük bir heyecanla sınavı yaptıkları görüldü. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verileceği açıklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması 21 okulda gerçekleşti - Son Dakika

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