Kayseri\'de tüfekle açılan ateş sonucu 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle açılan ateş sonucu 12 yaşındaki kız çocuğunun yaralanması olayı ile ilgili olarak Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Uzak mesafede ateşlenen bir tüfekten çıkan saçmalardan birinin kız çocuğumuzun başını sıyırmasından ibarettir" denildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Konu uzak mesafede ateşlenen bir tüfekten çıkan saçmalardan birinin kız çocuğumuzun başını sıyırmasından ibarettir. Herhangi bir kanamalı yaralanma ve cerrahi müdahale dahi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Akşam saatlerinde Uzay caddesi üzerinde meydana gelen olayda, tüfekle bir otomobilden ateş açılmış, çıkan saçmalarla yaralanan A.T. (12) ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. - KAYSERİ