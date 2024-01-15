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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Üç Aylar'ın başlangıcına özel açılan Hüsn-i Hat Sergisi'ni gezdi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Üç Aylar'ın başlangıcına özel açılan Hüsn-i Hat Sergisi'ni gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından açılan Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi'ni ziyaret etti. Sergide, KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 99 Esma'ül Hüsna isimlerinin hat sanatı ile yazılarak tablo haline getirildiği eserler yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Üç Aylar\'ın başlangıcına özel açılan Hüsn-i Hat Sergisi\'ni gezdi
15.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:13
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından 11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi Üç Aylar'ın başlangıcına özel açılan Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi'ni ilgiyle gezdi.

Kayseri'de mesleki ve sanat kurslarının öncü ve yenilikçisi Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş. özel ve önemli günlerde dikkat çeken etkinlik ve faaliyetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede büyükşehir belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından Üç Aylar'ın başlangıcına özel açılan Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi'ni gezdi. Kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserleri ilgiyle gezen Başkan Büyükkılıç, sergiyi gezen vatandaşlarla ve alışveriş merkezindeki esnaflarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Büyükkılıç, özel ve anlamlı sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "KAYMEK eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan Esma-ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi'ni ve esnaflarımızı ziyaret ettik. Birbirinden değerli eserleri yapan eğitmen ve kursiyerlerimize el emeği, göz nuru bu çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç'a sergi gezisi esnasında İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayayadın da eşlik etti.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sergide, KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 99 Esma'ül Hüsna isimlerinin hat sanatı ile yazılarak tablo haline getirildiği eserler yer aldı. Sergide, Kur'an harfleri ile ölçülü ve estetik yazı yazma sanatı ve yazı yazmanın en kamil derecesi olan Hüsn-i Hat ile KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan Esma'ül Hüsna çalışmaları 3 gün boyunca sergilendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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