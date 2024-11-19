Kayseri'de Üniversite ve Savcılıktan İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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Kayseri'de Üniversite ve Savcılıktan İşbirliği Protokolü

Kayseri\'de Üniversite ve Savcılıktan İşbirliği Protokolü

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri Üniversitesi, denetimli serbestlik hizmetleri için protokol imzaladı.

19.11.2024 17:48
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kayseri Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Kayseri Üniversitesi'nde gerçekleştirilen iş birliği protokolüne Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ile Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa imza attı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, yaptığı konuşmada iş birliği protokolünün hedefleri konusunda şunları söyledi;

"Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerimiz, cezaevinden tahliye olan ya da hiç cezaevine girmeden cezasını dışarıdan çeken yükümlüleri takip eden müessesemizdir. Bu kapsamda denetimli serbestlik şube müdürlüğümüzün iş görev ve faaliyet alanlarını daha iyi yapması, daha kaliteli hizmet üretebilmesi için Bakanlığımızın talimatları ile üniversitelerle bir işbirliği yapma çalışmalarımız oldu ve üniversiteler sağ olsun bizim taleplerimize olumlu karşılık verdiler. Biz de hem denetimli serbestlikte çalışan personelimizin eğitilmesi hem de cezaevi sonrası takiplerini yaptığımız yükümlülerin eğitilmesi ve topluma kazandırılması konusunda birlikte iş birliği yapacağız ve projeler üreteceğiz. Bu süreçte suç işlemiş vatandaşlarımızı tekrar topluma kazandırmak için önemli faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Ben Sayın Rektöre göstermiş olduğu anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ediyor ve protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Konuşmasında üniversitelerin üç temel görevinden bahseden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise şunları kaydetti;

"Üniversitelerin üç temel görevi vardır. Birincisi, üniversiteler bilgi üreten üretim merkezleridir. Yapmış oldukları araştırmalar, lisansüstü çalışmalar, öğretim elemanlarımızın öğrencilerle birlikte yaptıkları araştırma projeleri, bilgi üretme anlamında önemli bir fonksiyonu içermektedir. Tabi, elbette, genel yaygın olarak bilinen eğitim-öğretim faaliyetleri de üniversitelerin ikinci temel görevini oluşturmaktadır. Bu manada üniversiteler üretilen bilgiyi, var olan bilgiyi öğrencilerle paylaşarak, toplumda nitelikli insan kaynağının oluşmasına, entelektüel bilginin oluşmasına katkı sağlarlar. Üçüncüsü toplumsal fayda oluşturan işler yapmak. Bu manada bizler Kayseri Üniversitesi olarak toplumda genel yaygın olarak bilinen görevleri icra ediyoruz. İmzalanan bu protokol çerçevesinde gerçekleştireceğimiz etkinlikler ve işbirlikleri ile sağlayacağımız katkılar da toplumsal fayda açısından değerlendirilebilir. Bizler bu konuda üzerimize ne görev düşüyorsa, öğretim kadromuzun vereceği eğitimler ile mevcut programlarımızda var olan uygulamalar ve atölye çalışmalarıyla bu protokole katkı sağlayacağız. İmzalanan protokolün, şehrimiz ve ülkemiz için faydalı sonuçlar oluşturması temennisi ile hayırlı olmasını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Politika, kayseri, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

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