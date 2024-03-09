Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadelede Yakalanan Maddeler Arttı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadelede Yakalanan Maddeler Arttı

Kayseri\'de Uyuşturucuyla Mücadelede Yakalanan Maddeler Arttı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesinin artarak devam ettiğini açıkladı. Yapılan operasyonlar sonucunda geçen yıla oranla 2 buçuk kat daha fazla uyuşturucu madde yakalandığı belirtildi. Vali Çiçek, uyuşturucu tacirlerinin şehre sokmak için şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler denediğini ancak polis ekiplerince yakalandıklarını ifade etti. Ayrıca, Kayseri basınına da teşekkür eden Vali Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede emniyetin yanında yer alan herkesin sürekli mücadeleyi motive ettiğini söyledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aranan şahısların yakalanma oranının 2 kat arttığı ve ihbar sayılarının ise yüzde 50 azaldığı bilgisi paylaşıldı.

09.03.2024 11:53  Güncelleme: 11:54
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Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi artarak devam ederken Vali Gökmen Çiçek; yapılan operasyonlarla geçen yıla oranla 2 buçuk kat daha fazla uyuşturucu maddenin yakalandığını açıkladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; uyuşturucu tacirlerinin şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle uyuşturucu maddeyi şehre sokmak istediklerini ancak polis ekiplerince yakalandıklarını kaydederek; "İlk geldiğimde uyuşturucuyla mücadele ile ilgili konuşmuştum, demiştim ki; 'Bunun sadece polisiye tedbirlerle çözülmesi mümkün değil. Bunun yanında birçok önlem almamız lazım, çalışma yapmamız lazım' diye konuşmuştum. Gerçekten de polisiye operasyonlarla geçen sene ile bu sene arasında 2 buçuk kat daha fazla uyuşturucu yakalamasını emniyetimiz sağladı. Bunda kameralarımızın çok büyük etkisi oldu. Özellikle şehirde kamera 4 kat daha fazla donatıldı. Bunun çok etkisi oldu. Hatırlarsınız midesinde bunu getirmek isteyenler çıktı, kombilerin içerisinde getirmeye çalıştılar. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle bunu ilimize sokmaya çalıştılar" dedi.

"Kayseri basınına teşekkür ediyorum"

Uyuşturucu ile mücadelede Kayseri basınına da teşekkür eden Vali Çiçek; "Uyuşturucuyla mücadelede Kayseri basınına teşekkür ediyorum. İstisnasız herkes bu konuda emniyetin yanında sapa sağlam yer alıyor ve sürekli mücadeleyi motive edecek bir durumda yer alıyor. Eğer uyuşturucuyla mücadele ile ilgili bir şey varsa bütün haberleri bir yana bırakıp orada yer aldığını memnuniyetle gördüm" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şehirde yapılan çalışmalarda narkotik suçlardan aranan şahısların yakalanması da 2 kat artarken, ihbar sayılarının ise yüzde 50 azaldığı öğrenildi. Şehirde; Narko Tim ekipleri de halkın yoğun bulunduğu yerler ve metruk yapılarda sürekli uygulama yaparken, geliştirilen projeler çerçevesinde de vatandaşlar uyuşturucu hakkında sürekli bilgilendiriliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadelede Yakalanan Maddeler Arttı - Son Dakika

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