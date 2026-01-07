Valiler kararnamesi sonrası anlamlı paylaşım

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in Valiler Kararnamesi ile şehirdeki görevine devam edecek olmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç anlamlı bir mesaj yayımladı.

Vali Gökmen Çiçekle birlikte fotoğrafına yer veren Başkan Memduh Büyükkılıç mesajında; "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da el ele, gönül gönüle kadim şehrimiz için Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ