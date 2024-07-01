Kayseri'de yabancı uyruklu çocuğa taciz iddiası - Son Dakika
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Kayseri'de yabancı uyruklu çocuğa taciz iddiası

Kayseri\'de yabancı uyruklu çocuğa taciz iddiası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu bir çocuğu taciz iddiası ile ilgili, mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin, emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alındığını açıkladı. Olayın ardından çıkan olaylarda yabancı uyruklulara ait araçlar, iş yerleri ve ikametler ateşe verildi.

01.07.2024 10:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu bir çocuğu taciz iddiası ile ilgili, mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin, emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alındığını açıkladı.

Danişmentgazi Mahallesi'nde, iddialara göre, yabancı uyruklu bir kişi, yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Melikgazi, Kayseri, Çocuk, Aile İçi Şiddet, Göçmenler, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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