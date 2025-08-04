Kayseri'de Yaşlılara Vefa ve Destek: YADES Projesi - Son Dakika
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Kayseri'de Yaşlılara Vefa ve Destek: YADES Projesi

Kayseri\'de Yaşlılara Vefa ve Destek: YADES Projesi
04.08.2025 11:16  Güncelleme: 11:18
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde YADES projesi ile yaşlı vatandaşlara umut ve huzur taşıyor. Gönül belediyeciliği anlayışıyla sunulan hizmetler, sosyal destekle birlikte yaşlıların kalplerine de dokunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde sürdürülen Yaşlı Destek Sistemi (YADES) çalışmaları, sadece temizlik değil, yürekleri de arındırıyor. Büyükşehirin vefa dolu hizmetlerini gerçekleştiren personel, yaşlıların evlerine umut, gönüllerine huzur taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Yaşlı Destek Sistemi ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, yaş almış çınarların sadece evlerine değil, kalplerine de ulaşıyor. Gönül belediyeciliğinin vücut bulmuş hali olan bu hizmetler, takdirle karşılanırken, yaşlı vatandaşların duaları da eksik olmuyor. YADES ve Ulu Çınarlar Koordinatörü Bülent Şener, yürüttükleri çalışmaları şu sözlerle özetledi;

"İki kurum olarak bu binada hizmet vermekteyiz. Sayın Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın verdiği görevler, yaşlılara hanelerinde yaptığımız hizmetler, ulu çınar merkezinde programlar, destekler, terapiler gibi hizmetler veriyoruz. Hanelere gittiğimizde ise yaşam alanı ve kişisel bakım temizlikleri yapmaktayız. Günlük 16 hanede, aylık 320 hanede yapıyoruz, toplam 240 hanemizde 15-25 gün arasında dönüşümlü hizmetlerimizi sağlamaktayız."

Ulu çınarlardan İkbal Ekizoğlu, duygu dolu gözlerle memnuniyetini anlatarak, "Belediyemizden Allah razı olsun. Her şekilde memnunuz. Bize böyle güzellikler nasip etti rabbim, belediyemiz her zaman yanımızda, yaşlı yaşam merkezi de çok güzel, çok inceler, çok zarifler, hizmetleri çok güzel. Hepsi birbirinden değerli. Yavrularımın işleri rast gelsin. Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun, çok güzel hizmetleri var" ifadelerini kullandı. 10 yıldır hasta ve yatağa bağımlı eşine bakan Ali İhsan Kılıçer ise "Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen güzel bir hizmet olarak gördüğümüz, yıkamasından kişisel bakımına kadar bizim için güzel bir hizmet oldu. Başkanımıza ve bu hizmeti veren herkese teşekkür ediyoruz. Dar günümüzde yanımızda bulundukları için Allah razı olsun" diye konuştu. Yaşlılara sadece hizmet sunmak değil, onlara değerli olduklarını hissettirmeyi amaçlayan Başkan Memduh Büyükkılıç'ın "önce insan" diyen belediyecilik anlayışı, bugün tüm gönüllerde karşılık buluyor.

Kayseri'de belediyecilik, sadece altyapı ve imar gibi hizmetlerle değil, insan odaklı sosyal belediyecilik ile sevgiyle, merhametle, vefa ile yazılırken, ulu çınarlar da Büyükşehir Belediyesi'nin uzattığı bu şefkat eliyle yalnız olmadıklarını hissediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Yaşlılara Vefa ve Destek: YADES Projesi - Son Dakika

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