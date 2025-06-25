Kayseri’de Yaz Dönemi Tesisleri Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Kayseri’de Yaz Dönemi Tesisleri Yeniden Açıldı

Kayseri’de Yaz Dönemi Tesisleri Yeniden Açıldı
25.06.2025 10:35  Güncelleme: 10:37
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sukaypark ve Sümer Yüzme Havuzu ile yaz sezonuna 'merhaba' dedi. Su eğlencesi ve spor meraklıları için keyifli bir yaz dönemi sunan tesisler, şehrin enerjisini artırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sukaypark ve Sümer Yüzme Havuzu ile yeni sezona 'merhaba' derken, yazın en serin ve hareketli durağı olan bu tesislerle şehrin yaz enerjisi ikiye katlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., yaz mevsimini sporseverler için daha keyifli, daha serin ve daha heyecan dolu hale getiriyor. 2013 yılından bu yana hizmet veren ve son yıllarda Kayseri'nin gözde mekanları arasına giren Sukaypark Tesisi, yeni sezona kapılarını açarken; şehrin merkezinde yer alan Sümer Yüzme Havuzu da 17 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde doğal güzelliklerle iç içe, 65 bin ton su kapasiteli yapay gölet üzerine kurulu 520 metrelik mekanik su kayağı hattıyla Sukaypark, wakeboard tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunuyor. Haftanın her günü saat 19.00'a kadar açık olan tesis, su eğlencesi ve macerayı bir arada yaşamak isteyen herkesi Cırgalan Mahallesi'ndeki adresine bekliyor.

Yüzme sporuna ilgi duyanlar için ise Sümer Yüzme Havuzu cazip bir alternatif sunuyor. Hafta içi ve cumartesi günleri 13.00-18.00, pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren tesise online rezervasyonla kolayca erişim sağlanabiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor vizyonu doğrultusunda geliştirilen bu tesisler, Altın Bayrak Ödülü alan ACES Avrupa Spor Şehri Kayseri markasına katkı sağlıyor. Başkan Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya verdiği destekle Kayseri, her geçen gün bir spor şehri olarak daha da güçleniyor.

Söz konusu tesislere yönelik detaylı bilgi ve rezervasyon için www.sporaskayseri.com.tr adresinin yanı sıra, Sukaypark için 444 2 889 (Dahili: 21-3) ve Sümer Yüzme Havuzu için 0 (352) 337 21 97 telefonlardan bilgi alınabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri’de Yaz Dönemi Tesisleri Yeniden Açıldı - Son Dakika

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