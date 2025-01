Kayseri\'de Yenilikçi Fotoğrafçılık

Yerel

Kayseri'de fotoğrafçılık yapan Erkan Akdağ, vatandaşlara istedikleri imajı vererek hizmet sunuyor.

12 yıldır fotoğrafçılık yapan Akdağ, fotoğraf çektiren vatandaşlara farklı bir hizmet sunuyor. Yaptığı işlem ile istenilen kıyafet, saç ve sakal şeklini masa başında uygulayabilen Erkan Akdağ, vatandaşların da hem zamandan hem de mekandan tasarruf olduğu için verilen hizmetten memnun ayrıldıklarını söyledi.

Erkan Akdağ, "Yaklaşık 12 yıllık fotoğrafçı esnafıyım. Kayseri'de en farklı en sıra dışı neler yapabiliriz diye düşünüyorum ve bunun için sürekli yenilik arayışındayım. Şu anda bütün her şey zor olduğu için yapay zeka da bize her anlamda daha kolaylıklar sağlıyor. Bu anlamda da diyelim ki iş görüşmesine gidecek birisini düşünelim. Takım elbiseydi, saç tıraşıydı ya da işte yüzü pek uygun olmayabiliyor. Biz bunu yapay zekayla çok çok kısa saniyeler içerisinde istenilen gibi yapabiliyoruz. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Hem zamandan hem mekandan tasarruf ettiği için çok güzel bir işçilik çıkartıyor bize. Çünkü insanların yenilik peşinde koşması gerekiyor. Eski cihazlardan ya da eski yöntemlerden kurtulup bir an önce teknolojiyi yakından takip edip daha güzel çıkartabileceklerini düşünüyorum. Müşterilerimizin de çok hoşlarına gidiyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta bunu da yorumlarda çok güzel bir şekilde ifade ediyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. Genel anlamda bütün herkes memnun. Memnun olmayan hiç kimseyi görmedim şimdiye kadar" dedi. - KAYSERİ