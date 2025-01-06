Kayseri'de Yenilikçi Fotoğrafçılık - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Yenilikçi Fotoğrafçılık

Kayseri\'de Yenilikçi Fotoğrafçılık

Erkan Akdağ, fotoğrafçılıkta yapay zeka ile kişiye özel görseller sunarak hizmet veriyor.

06.01.2025 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de fotoğrafçılık yapan Erkan Akdağ, vatandaşlara istedikleri imajı vererek hizmet sunuyor.

12 yıldır fotoğrafçılık yapan Akdağ, fotoğraf çektiren vatandaşlara farklı bir hizmet sunuyor. Yaptığı işlem ile istenilen kıyafet, saç ve sakal şeklini masa başında uygulayabilen Erkan Akdağ, vatandaşların da hem zamandan hem de mekandan tasarruf olduğu için verilen hizmetten memnun ayrıldıklarını söyledi.

Erkan Akdağ, "Yaklaşık 12 yıllık fotoğrafçı esnafıyım. Kayseri'de en farklı en sıra dışı neler yapabiliriz diye düşünüyorum ve bunun için sürekli yenilik arayışındayım. Şu anda bütün her şey zor olduğu için yapay zeka da bize her anlamda daha kolaylıklar sağlıyor. Bu anlamda da diyelim ki iş görüşmesine gidecek birisini düşünelim. Takım elbiseydi, saç tıraşıydı ya da işte yüzü pek uygun olmayabiliyor. Biz bunu yapay zekayla çok çok kısa saniyeler içerisinde istenilen gibi yapabiliyoruz. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Hem zamandan hem mekandan tasarruf ettiği için çok güzel bir işçilik çıkartıyor bize. Çünkü insanların yenilik peşinde koşması gerekiyor. Eski cihazlardan ya da eski yöntemlerden kurtulup bir an önce teknolojiyi yakından takip edip daha güzel çıkartabileceklerini düşünüyorum. Müşterilerimizin de çok hoşlarına gidiyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta bunu da yorumlarda çok güzel bir şekilde ifade ediyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. Genel anlamda bütün herkes memnun. Memnun olmayan hiç kimseyi görmedim şimdiye kadar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, kayseri, Yerel, Yaşam, Akdağ, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yenilikçi Fotoğrafçılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:30 Fenerbahçe’de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
20:02 Fenerbahçe’den taraftarlara saç baş yolduran istatistik Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik
20:01 Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim
19:46 Tribünler çileden çıktı: Kadıköy’de Ali Koç’a büyük şok Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:33 Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
19:22 Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 14:57:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yenilikçi Fotoğrafçılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.