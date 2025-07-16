Kayseri'de Yöresel Ürünler Satış Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Yöresel Ürünler Satış Merkezi Açıldı

Kayseri\'de Yöresel Ürünler Satış Merkezi Açıldı
16.07.2025 13:43  Güncelleme: 13:46
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üreticilere destek olmak amacıyla Yemliha'da kurulmuş 30 satış büfesini içeren Yöresel Ürünler Satış Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı gibi yöresel ürünlerin pazarlama süreçlerine yönelik destek verdiklerini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üreticilerin alın terine sahip çıkmayı sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Kayseri-Ankara Karayolu üzerinde hayata geçirilen ve 30 satış büfesinden oluşan Yemliha girişinde Büyükşehir Belediyesi Yöresel Ürünler Satış Merkezi'ni ziyaret ederek üreticilere destek mesajı verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında üreticilere sunduğu desteklerle fark oluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hem üretim hem de pazarlama süreçlerinde çiftçiye güçlü destek verilirken, Kayseri'nin önemli yöresel ürünlerinden biri olan Yamula Patlıcanı için de özel bir adım atılmıştı.

Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, Kayseri-Ankara Karayolu üzerinde geçmişte elverişsiz şartlarda satış yapan üreticiler için hazırlanan modern, konforlu ve trafik güvenliğine uygun bir satış alanı hizmet vermeye devam ediyor. Yemliha'nın meşhur patlıcanının sezonu açılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, satış alanını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Tüm aşamalarını yakından takip ettiği projede emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, çiftçiye hayırlı, bereketli işler temennisinde bulundu.

"Yamula patlıcanı bir markadır"

Yöresel Ürünler Satış Merkezi'ni ziyaret eden ve üreticilerle yakından ilgilenerek burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Yamula patlıcanları çıkmaya başladı. Burada yapmış olduğumuz dükkanlarımız ile yol güzergahındaki kardeşlerimize hizmet vermek amacıyla düzenli, kontrollü ve yakışan bir alışveriş merkezi oluşturulmaya çalışıldı. Sezonun başladığını açılan dükkanlardan anlıyoruz. Yamula Patlıcanı bir markadır" diye konuştu.

Büyükkılıç, üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Yemliha'mızın Yöresel Ürünler Pazarı artık canlanmaya başlamış. Yamula'mızın gönül insanlarına ürettikleri bu sağlıklı ürünlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Tarladan vatandaşa, fiyatların uygunluğu, ürünün kaliteli oluşu, organik oluşu, vatandaşa hizmet odaklı güler yüzle bu çalışmaların veriliyor olması bizleri keyiflendiriyor" dedi.

Yöresel Ürünler Satış Merkezi'nde ürünlerinin satışını yapan bir üretici ise sezonu açtıklarını belirterek, ziyaretlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kentin tarımsal kalkınmasına katkı sağlayan 30 adet yöresel ürün satış büfesini içeren tesis, bölge üreticilerine hem güvenli hem de düzenli bir ticaret ortamı sağladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yöresel Ürünler Satış Merkezi Açıldı - Son Dakika

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