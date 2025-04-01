Kayseri'deki Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda İlgi Gördü - Son Dakika
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Kayseri'deki Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda İlgi Gördü

Kayseri\'deki Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı\'nda İlgi Gördü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Buz Pateni Pisti, Ramazan Bayramı'nda ailelerin ve gençlerin ilgisini çekti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki belediye, spor aktiviteleri ile vatandaşların bayram mutluluğuna katkı sağladı.

01.04.2025 14:00  Güncelleme: 14:02
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Buz Pateni Pisti, Ramazan Bayramı'nda çocuklar, gençler ve ailelerin adresi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde, sporun her branşında vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Altın Bayrak ödüllü 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanını kazanan Kayseri, bu yıl da spor aktiviteleriyle adından söz ettiriyor. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen Buz Pateni Pisti, Ramazan Bayramı'nda da çocuklar ve aileler için bayramın en popüler aktivitelerinden biri oldu.

Şehir merkezine yakınlığı ve toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilmesi nedeniyle sevilen bu özel tesis, bayramda sporseverlerin ilgisini çekiyor. Kayserililer, buz pistindeki eğlenceli aktivitelerle Ramazan Bayramı'nın keyfini çıkarırken, tesisin açık olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyaretçiler, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve Spor A.Ş. ekibine teşekkürlerini ileterek, Kayseri'deki bu tür hizmetlerin sporla iç içe bir yaşam tarzı sunduğuna dikkat çektiler.

Buz pateni pisti ziyaretçilerinden Ali Yörümez isimli vatandaş, bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bayramda açık olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

18 yaşındaki Çağatay Şimşek ise 2-3 senedir bu sporu yaptığını, personelden ilgi ve alakaları nedeniyle memnun olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ecenur Yörümez isimli genç de "Spor A.Ş. bünyesinde kayıyorum, ekipmanlardan, hocalarımızdan ve buradaki imkanlardan çok memnunuz. Daha fazla buz pateni pisti istiyoruz. İyi bayramlar" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'deki Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda İlgi Gördü - Son Dakika

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