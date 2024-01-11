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Kayseri'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fabrika Gibi Çalışıyor - Son Dakika
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Kayseri'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fabrika Gibi Çalışıyor

Kayseri'deki Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü, 2023 yılında 12 milyon TL ciro yaparak adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler, okuldaki atölyelerde çalışarak iş öğrenirken aynı zamanda ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde 130 öğrenci görev alırken, 800 bin TL ödeme yapıldı. Okul müdürü, öğrencilerin gerçek iş üzerinde eğitim görme ve uygulama imkanı bulduklarını belirtti ve mobilya bölümünün yoğunluktan dolayı daha çok ön plana çıktığını ifade etti. 2023 yılında 12 milyon TL ciroya ulaşan okul, önceliklerinin öğrencilere gerçek iş imkanı sağlamak olduğunu vurguladı.

Kayseri\'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fabrika Gibi Çalışıyor
11.01.2024 - 11:06,  Güncelleme: 11:08
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Kayseri'de fabrika gibi çalışan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü 2023 yılında 12 milyon TL ciro yaptı. Öğrenciler eğitim gördükleri okulda hem iş öğrenirken hem de okuldaki atölyelerde çalışarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar.

Öğrencilere iş öğretmek ve meslek sahibi yapmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta fabrika gibi işliyor. Birçok alanda uygulamalı eğitim veren Merkez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, döner sermaye uygulaması sayesinde öğrenirken kazanıyor. Lise ayrıca Makine, metal ve bilişi teknolojileri gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

Okullarında öğrencilerin gerçek iş üzerinde eğitim görme ve uygulama imkanın bulabildikleri dile getiren Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tekin Alpaslan, döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde 130 öğrencinin görev aldığını ve bu öğrencilere 800 bin TL ödeme yapıldığını söyledi.

Çalışmaları yoğunluktan dolayı mobilya bölümünün daha çok ön plana çıktığını belirten Alpaslan, "Okulumuz Kayseri'nin en büyük meslek liselerinden bir tanesidir. Burada öğrencilerimizin birçok okuldan farklı, gerçek iş üzerinde eğitim görme ve uygulama imkanı bulabilmeleri. Bu kapsamda faaliyet gösteren bölümlerimiz, Bilişi Teknolojileri, Elektrik, Elektronik Teknolojileri, Makine ve Tasarım Teknolojileri, Mobilya ve İç Tasarım Teknolojileri, Metalurji Teknolojisi ve Metal Teknolojileri Alanı'nda yoğun bir şekilde döner sermaye faaliyetlerinde bulunuyoruz. Döner sermaye faaliyetleri öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri anlamında ve gerçek iş üzerinde uygulama yapmaları anlamında oldukça fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra çalışmalarda yer alan öğrencilerimizde hem kendi harçlıklarını çıkarabilmekte ve ailelerine yük olmamaktadır. Bu kapsamda 2023 yılında 130 öğrencimiz döner sermaye faaliyetlerinde görev aldı. Bu öğrencilerimize yaklaşık 800 bin TL'lik ödeme yapıldı. Bu şekilde öğrencilerimiz içinde özendirici, okulla bağlarını güçlendiren çalışmalar yapmaktayız. İlimizde birçok kamu kurumunun donatım ihtiyaçlarını özellikle mobilya bölümümüz imalatını yaparaktan gidermektedir. Bu manada çalışmalarındaki yoğunluktan dolayı da mobilya bölümümüz daha çok ön plana çıkmaktadır" diye konuştu.

Bir yılda 12 milyon ciro yaptılar

2023 yılında mobilya bölümünde 12 milyon TL ciroya ulaştıklarını ifade eden Alpaslan, "Bu anlamda okulumuz diğer okullara göre daha ön sıralarda geliyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık, 12 milyon TL civarında bir ciro sağladık. Hedefimiz bu miktarları daha da artıraraktan üretime güçlü bir şekilde dahil olmak ve sürdürmek. Döner sermaye faaliyetlerinin asıl varoluş amacı öğrencilere gerçek iş imkanı üzerinde eğitim yapma olanağı sağlamaktır. Bizim birincil hedefimiz yüksek cirolar yapmak değildir. Daha çok imkan sağladığımız ölçüde öğrencilerin beceri eğitimi yapma olanağı artıyor. Bu manada okulumuz şanslı okullardan bir tanesidir. 2023 yılında yaklaşık 12 milyon civarında bir ciro sağladık. Ancak dediğim gibi bu bizim için öncelik değil. Öncelik öğrencilerimizin gerçek iş üzerinde çalışabilecekleri imkanları sağlamaktır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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