Kayseri Emlakçılarından Gurbetçilere Uyarı

Kayseri'de gayrimenkul satışlarının kış sezonunda durgun geçtiğini ifade eden Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; umutlarının gurbetçi vatandaşlar olduğunu söyledi. Başkan Atasoy ayrıca gurbetçi vatandaşları da dolandırıcılara karşı uyararak, oda üyesi emlak ofislerinden alışveriş yapmalarını istedi.

Kayseri'de kış sezonunda umduklarını bulamayan emlakçılar, gurbetçilerin şehre yavaş yavaş gelmesiyle piyasanın hareketleneceği görüşünde. Kış sezonunun beklentileri karşılamadığını kaydeden Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; "2024'ün sonu itibariyle kış döneminde piyasada yavaş yavaş bir hareketlilik vardı. 2025'ten umutluyduk, ilk çeyrekte bir hareketlilik vardı ama Mart ayından itibaren tabiri caizse bıçak kesiği gibi kesildi. Şuanda herhangi bir hareketimiz yok. Gurbetçi sezonumuz başladı, Kayseri gurbetçisi olan bir şehrimiz. Geçen hafta içerisinde de ilk gurbetçi kafilemizi karşıladık. Beklentimiz var, gurbetçilerimiz özellikle son iki yıldır gayrimenkul ile yatırım yapmıyorlar. 2023-2024 yıllarında pek hareketimiz olmadı ama bu yıl hem bizler açısından umutluyuz hem de gurbetçilere almalarını tavsiye ediyoruz. Hareket olacağı kanaatindeyiz. Gurbetçilerimiz yeni yeni gelmeye başladı. Beklentimiz gayrimenkul almaları noktasında, bekleyip göreceğiz" dedi.

"Kapora dolandırıcılığı hat safhada"

Gayrimenkul alacaklara uyarılarda bulunan Başkan Atasoy; vatandaşların oda kaydı bulunan emlak ofisleriyle alışveriş yapmaları tavsiyelerinde bulundu. Son dönemde özellikle kapora dolandırıcılığının arttığına dikkat çeken Kayseri emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; "Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız oda kaydı olmayan emlak ofisleriyle alışveriş yapmasınlar. En büyük konu da sosyal medya ilanlarına dikkat etsinler. Önüne gelen ilan giriyor, gurbetçilerimizin yıllardır yapmış olduğu birikim heba oluyor. Onun için oda kaydı olan emlak ofislerine gitsinler. Bu konuda odamızdan da yardım alabilirler. Araştırmadan ticaret yapmasınlar. Kapora dolandırıcılığı şuan hat safhada, dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ