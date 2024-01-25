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Kayseri Fen Lisesi Öğrencileri Talas Gençlik Merkezi'nde Eğitim Kampı Düzenledi - Son Dakika
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Kayseri Fen Lisesi Öğrencileri Talas Gençlik Merkezi'nde Eğitim Kampı Düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi'nde eğitim kampı düzenleyen Kayseri Fen Lisesi son sınıf öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse tarafından ziyaret edildi.

Kayseri Fen Lisesi Öğrencileri Talas Gençlik Merkezi\'nde Eğitim Kampı Düzenledi
25.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:51
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi öğrencileri geleceğe hazırlamayı sürdürürken, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, merkezde eğitim kampı düzenleyen Kayseri Fen Lisesi son sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitim ve öğrenci dostu hizmet vizyonu istikametinde öğrencilerin eğitim öğretimine önemli bir katkı sunan Talas Gençlik Merkezi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) işletmesinde ve uzman eğitimci kadrosu ile gençlerin yanında yer almaya devam ediyor. Gençlere eğitim yuvası olan merkezde, gerek Başkan Büyükkılıç, gerek Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve gerekse eğitimciler öğrencileri yalnız bırakmazken, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile birlikte Talas Gençlik Merkezi'nde eğitim kampı düzenleyen Kayseri Fen Lisesi son sınıf öğrencilerini ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, merkezde sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgindi ve onlarla samimi bir ortamda sohbet etti. Talas Gençlik Merkezi'nin eğitime ve öğrencilere katkısından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Karaköse, KAYMEK'i de faaliyetlerinden dolayı kutladı.

Kayseri Fen Lisesi son sınıf öğrencileri de Talas Gençlik Merkezi'nin kendilerine her konuda büyük destek sağladığına vurgu yaparak Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere merkezin faaliyetlerinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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