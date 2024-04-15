Kayseri Havalimanı Mart Ayında 174 Bin 26 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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Kayseri Havalimanı Mart Ayında 174 Bin 26 Yolcuya Hizmet Verdi

Kayseri Havalimanı Mart Ayında 174 Bin 26 Yolcuya Hizmet Verdi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayseri Havalimanı Mart ayında 174 bin 26 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği 145 bin 87, dış hat yolcu trafiği ise 28 bin 939 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise toplamda bin 270 oldu.

15.04.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Kayseri Havalimanı Mart ayında 174 bin 26 yolcuya hizmet verdi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kayseri Havalimanı'nda mart ayında, iç hat yolcu trafiği 145 bin 87, dış hat yolcu trafiği ise 28 bin 939 oldu. Mart ayında Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği de iç hatlarda bin 47, dış hatlarda da 223 olmak üzere toplamda bin 270'e ulaştı.

3 aylık dönemde ise Kayseri Havalimanı'nda yolcu trafiği 557 bin 159, uçak trafiği 3 bin 903, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5 bin 948 ton olarak gerçekleşti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Havalimanı Mart Ayında 174 Bin 26 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika

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