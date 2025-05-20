Kayseri Hayvanat Bahçesi, 19 Mayıs\'ta Ücretsiz Ziyarete Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sevilen ve ilgi gören hayvanat bahçesi; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda doldu taştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1 gün süre ile ücretsiz olarak ziyaretçilerine kapılarını açan hayvanat bahçesi, büyük ilgi görerek binlerce ziyaretçiyi konuk etti. Bayram ve özel gün gibi vatandaşların tatil yaptığı bazı zamanları fırsat bilerek onların tatiline katkı sağlamak ve özel günlerin sevincini katlamak için hayvanat bahçesi gibi müzeler gibi halka yönelik kuruluşların kapısını ücretsiz olarak vatandaşlara açan Başkan Büyükkılıç; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesini ücretsiz olarak ziyarete sundu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan ile ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesi, aslan, ceylan, rakun, boz ayı, kurt, maymun, dağ keçisi gibi yeni misafirlerini de konuk ederek vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. - KAYSERİ