Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, çiftçilerle hasat yaptı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında çiftçilerle hasat yaptı.
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav; 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi çerçevesinde nohut tohumunun yüzde 50'sinin hibe edildiği alanlarda çiftçilerle birlikte hasat yaptı. Kayseri'nin nohut üretiminde 8. sırada yer aldığını belirten Bülent Saklav, üreticilere bereketli hasatlar diledi.
Hasada İl Müdürü Saklav'a, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Şaban Uğur, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ertan Karakaya ve çiftçiler eşlik etti. - KAYSERİ
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