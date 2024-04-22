Kayseri İmam-Hatip Okulları Arası Voleybol Turnuvaları Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri İmam-Hatip Okulları Arası Voleybol Turnuvaları Tamamlandı

Kayseri İmam-Hatip Okulları Arası Voleybol Turnuvaları Tamamlandı

Kayseri'de düzenlenen İmam-Hatip okulları arası spor oyunlarında voleybol turnuvaları tamamlandı. Şampiyon okullara kupaları teslim edildi. İmam-Hatip okulları arasında kaynaşma ve birliktelik sağlandı.

22.04.2024 15:56
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Kayseri'de geleneksel olarak düzenlenen İmam-Hatip okulları arası spor oyunlarında voleybol turnuvaları tamamlanarak, başarılı okullara kupaları teslim edildi.

4'üncü Geleneksel Kayseri İmam-Hatip Spor Oyunları, 15 farklı spor branşında 45 okul ve yaklaşık 2 bin sporcunun katılımı ile büyük bir heyecan içinde devam ediyor. 24 İmam-Hatip okulunun yarıştığı voleybol branşında turnuvalar tamamlanarak, kupalar sahibini buldu. Lise kategorisinde kızlarda Şehit Mehmet Sezgin Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi, erkeklerde de Somuncu Baba Anadolu İmam-Hatip Lisesi turnuvayı başarıyla tamamlayarak şampiyon oldu. Yıldız kızlarda ise Osman Neyire Akgöz İmam-Hatip Ortaokulu şampiyon oldu.

Şampiyon okullara kupalarını taktim eden İlim Yayma Cemiyeti Şube Müdürü Atabay ÇELİK, "Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Onlar tatlı bir rekabet içerisinde İmam-Hatip okulları arasında kaynaşmaya ve birlikteliğe önemli katkılar sağladılar. İmam-Hatiplerin spor alanında da ne kadar başarılı olduklarını herkese kanıtladılar. İlim Yayma Cemiyeti olarak sporcunun ve gözbebeğimiz olan imam hatiplerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Marifet ErVa Spor Kulübü Başkanı Gökhan Karahançer ise "Kardeş kulübümüz olan Hikmet Spor Kulübü ile birlikte sporun toplumda yaygınlaşması, gençlerin spora teşvik edilerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve sporla zinde bir gençlik yetiştirilmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Spor oyunlarının bir sonraki ayağı olan Futsal Turnuvaları ise 24 Nisan tarihinde Talas Kapalı Spor Salonu'nda 15 takımın katılımı ile ortaokul ve lise kategorilerinde başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İmam-Hatip Okulları Arası Voleybol Turnuvaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri İmam-Hatip Okulları Arası Voleybol Turnuvaları Tamamlandı - Son Dakika
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