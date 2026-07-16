Kayseri iş dünyası, 15 Temmuz\'un 10. yıl dönümünde Demokrasi Çadırı\'nda buluştu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Kayseri iş dünyası yine meydanlardaydı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ile MÜSİAD Kayseri Şubesi, sanayi bölgeleri temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurdukları 'Demokrasi Çadırı' ile halkla buluştu.

Anma programları; Kayseri Valiliği ve il protokolünün katılımıyla Kartal Şehitliği önünde başlayan '15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim Yürüyüşü' ile başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan KTO, KAYSO, KTB, MÜSİAD başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programlara; KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTB Başkan Yardımcısı Bekir Çizmeli, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Arar ve her kurumdan yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokolün de ziyaret ettiği ortak demokrasi çadırında halkla sohbet edilip çeşitli ikramlarda bulunuldu. Program kapsamında geç saatlere kadar süren etkinliklerde şehitler için dualar edildi, 15 Temmuz'un anlam ve önemi vurgulandı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, anma programında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"15 Temmuz, sadece karanlık bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil; Türk milletinin istiklaline ve istikbaline pranga vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir diriliş destanıdır. Bundan tam 10 yıl önce, devletimizin içine sızan hain odaklara karşı göğsünü siper eden kahraman milletimiz, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini göstermiştir. Kayseri iş dünyası olarak, ilk günkü inanç ve kararlılıkla yine meydanlardayız. Cumhuriyet Meydanı'nda birlik içinde atan bu kalpler, geleceğimizin teminatıdır. Siyasi görüşü, mesleği ne olursa olsun vatan sevdasında birleşen hemşehrilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahipsiz olmadığını bir kez daha haykırmıştır. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de bu haklı davanın ve demokrasimizin her zaman en sadık nöbetçileri olacağız. Demokrasi Çadırımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Büyüksimitci: "Üretimimizle, istihdamımızla demokrasimizin yanındayız"

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise yaptığı değerlendirmede; "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin canı pahasına koruduğu sadece egemenliğimiz değil, aynı zamanda ülkemizin aydınlık geleceğiydi. Hainlerin hedef aldığı hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye sahip çıkmak, iş dünyası olarak bizim en öncelikli görevimizdir. Gücünü milletten almayan hiçbir yapıyı tanımadık, tanımayacağız. Bizler fabrikalarımızda çarkları döndürerek, üreterek ve büyüyerek bu hain zihniyete en güzel cevabı vermeye devam ediyoruz. 10. yıl dönümünde bu alçak girişimi unutmadığımızı ve asla unutturmayacağımızı bir kez daha vurguluyor; tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Demokrasi çadırında vatandaşlarla da bir araya gelen oda ve OSB temsilcileri, şehitler için edilen dualara eşlik etti; birlik ve beraberlik vurgusunu yineledi. - KAYSERİ