Kayseri İtfaiyesi Kış Aylarında Soba Zehirlenmelerine Karşı Uyardı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; kış mevsimi şartlarında sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba ve baca zehirlenmelerinin özellikle kış aylarında, rüzgarlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtildi. Kayseri İtfaiyesince ayrıca şofben ve kombilerin yetkili servislerce yıllık bakımlarının yapılmasının önemli olduğu da vurgulandı. Soba zehirlenmelerine karşı dikkat çeken Büyükşehir İtfaiyesi, soba kullanılan evlerde sobaların kullanım ömrünün, kurulum şeklinin, boru uzunluğunun, gece saatlerindeki kullanımının ve sobalarda kullanılacak yakacakların önemine dikkat çekerken, vatandaşları bu konularda dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Açıklamada, baca temizliğinin İtfaiye Daire Başkanlığı'nca yetkilendirilen firmalar tarafından yapılması gerektiğine vurgu yapılarak, doğal gaz tesisatlarının bakımlarının da düzenli olarak yapılması gerektiğinin altı çizildi. - KAYSERİ