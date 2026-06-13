Büyükşehir İtfaiyesi'nden 1 ayda 707 olaya müdahale - Son Dakika
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Büyükşehir İtfaiyesi'nden 1 ayda 707 olaya müdahale

Büyükşehir İtfaiyesi\'nden 1 ayda 707 olaya müdahale
13.06.2026 12:28  Güncelleme: 12:29
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Mayıs ayında 707 itfai olaya başarıyla müdahale etti, ayrıca bin 791 vatandaşa eğitim verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Mayıs ayında 707 itfai olaya başarılı şekilde müdahalede bulundu. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına sorumluluk alanındaki her konuda fedakarca görev yapan Büyükşehir İtfaiye ekipleri ayrıca bir ayda bin 791 vatandaşa da eğitim verdi.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 18 istasyon, 57 araç ve 345 personel ile kentte ve yurtta ihtiyaç duyulan her bölgede, sorumluluk alanına giren her olay ve durumda görevini hızlı, etkin ve titizlikle, başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2026 yılı Mayıs ayında 194 yangın, 356 kurtarma, 103 trafik kazası ve 54 su baskınına müdahalede bulunarak, 1 aylık süreçte toplam 707 itfai olaya müdahale etti.

Kaza, yangın, arama kurtarma, su baskını gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, öte yandan vatandaşların bilinçlenmesi noktasındaki eğitim faaliyetlerini de hız kesmeden sürdürüyor.

Bin 791 vatandaşa eğitim

İtfai olaylara müdahalenin yanı sıra vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmalarına da önem veren Büyükşehir İtfaiyesi, 1.791 vatandaşa eğitim sunarken, 63 de denetim gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir İtfaiyesi'nden 1 ayda 707 olaya müdahale - Son Dakika

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