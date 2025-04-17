Kayseri İtfaiyesine 100 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri İtfaiyesine 100 Milyon TL'lik Yatırım

Kayseri İtfaiyesine 100 Milyon TL\'lik Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 yıllık görev süresinde İtfaiye Teşkilatı'na 100 milyon TL'den fazla yatırım yaparak, şehrin yangın güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yeni araçlar ve modern ekipmanlarla donatılan itfaiye, doğal afetlere ve acil durumlara daha etkin müdahale ediyor.

17.04.2025 12:49  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; güçlü ve güvenli bir şehir vizyonu ile güçlendirmeyi hedeflediği İtfaiye Teşkilatı'na, göreve geldiği toplam 6 yıllık süreçte 100 milyon TL'yi aşkın yatırım gerçekleştirdi.

Göreve geldiği günden buyana geçen 6 yıllık süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin sigortası konumunda olan ve büyük bir öneme sahip Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nı güçlendirmeye, donanımlı hale getirdiği birimi deneyimli personel ile buluşturmaya da özen gösterdi. Başkan Büyükkılıç, şehrin her alanda gelişmesi ve daha donanımlı olması için gayretlerini sürdürürken, kentin en kritik kurumlarından birisi olan Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nı da ihmal etmedi. Bu doğrultuda 6 yıllık süreç içerisinde gerek personelin geliştirilmesi gerekse teşkilatın daha donanımlı hale getirilmesi için adımları atan Büyükkılıç, söz konusu süreçte birime, toplam 103 milyon 250 bin TL'lik yatırım yaptı. Güçlü ve deneyimli kadrosu ve modern ekipmanları ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale eden, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, aradan geçen 6 yılda bünyesine, 13 tonluk tanker aracı, enkaz altı canlı görüntüleme cihazı ile yardımcı ekipmanları kattı. Ayrıca daire başkanlığı bünyesinde yer altı ve üstü arama kurtarma ekibi ile tüp dolum, itfaiye bakım ve kontrol tesisi kuruldu. Öte yandan ise 2 adet 13 tonluk tanker aracı ile 2 adet 28 metre merdivenli itfaiye aracı alımı ihalesi de gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geçen 6 yıllık süreçte başta Kayseri olmak üzere şehir dışındaki destek verdiği sel baskını, deprem ve orman yangınlarında başarılı ve özverili görevlere imza atarak Kayseri'ye ve ülkeye sağladığı katkıyı sürdürdü. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Belediye, Politika, İtfaiye, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiyesine 100 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:43:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri İtfaiyesine 100 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement